Джордж Клуні виховує дітей, лякаючи їх Сантою
Американський актор Джордж Клуні зізнався, як виховує своїх близнюків. Він залякує їх Сантою, щоб вони добре себе поводили.
Про це пише People.
Джордж Клуні вдає, що розмовляє з Сантою по телефону
Актор разом із своєю дружиною активісткою Амаль Клуні мають двох 6-річних близнюків — Еллу та Олександра. Клуні намагається робити все, що діти виросли вихованими.
62-річний актор розповів про трюк з Санта Клаусом, який допомагає йому заспокоїти малечу.
"Вони все ще люблять Санту і це дуже допомагає, тому що коли мої діти погано поводяться, наприклад, у липні, мені дзвонить Санта. Я кажу: "Привіт, Санта, як справи?" А він каже: "Все добре. Як діти?" І я кажу: "Ну, я не знаю. Діти, як у вас справи?" Вони скиглять, але це відразу минає", — поділився методом виховання актор.
Джордж Клуні додав, що вибрав друга на роль "Санти", якого він таким іменем підписав, тому фактично новорічний персонаж дійсно йому телефонує.
Нагадаємо, що елегантна дружина Джорджа Клуні приголомшила яскравою сукнею на червоній доріжці.
Раніше ми писали, як за 16 років змінилися актори фільму "Тринадцять друзів Оушена".
Читайте Новини.LIVE!