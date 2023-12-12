Джордж Клуні виховує дітей, лякаючи їх Сантою

Джордж Клуні. Фото: LAPRESSE

Американський актор Джордж Клуні зізнався, як виховує своїх близнюків. Він залякує їх Сантою, щоб вони добре себе поводили.

Про це пише People.

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Актор разом із своєю дружиною активісткою Амаль Клуні мають двох 6-річних близнюків — Еллу та Олександра. Клуні намагається робити все, що діти виросли вихованими.

62-річний актор розповів про трюк з Санта Клаусом, який допомагає йому заспокоїти малечу.

"Вони все ще люблять Санту і це дуже допомагає, тому що коли мої діти погано поводяться, наприклад, у липні, мені дзвонить Санта. Я кажу: "Привіт, Санта, як справи?" А він каже: "Все добре. Як діти?" І я кажу: "Ну, я не знаю. Діти, як у вас справи?" Вони скиглять, але це відразу минає", — поділився методом виховання актор.

Джордж Клуні додав, що вибрав друга на роль "Санти", якого він таким іменем підписав, тому фактично новорічний персонаж дійсно йому телефонує.

Актор Джордж Клуні з дружиною Амаль. Фото: Reuters

Нагадаємо, що елегантна дружина Джорджа Клуні приголомшила яскравою сукнею на червоній доріжці.

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