Тринадцять друзів Оушена — що за 16 років змінилося в житті акторів франшизи

Як за 16 років змінилися актори фільму "Тринадцять друзів Оушена"
У далекому 2007 році люди у світі побачили третю і вже останню частину культової франшизи "Тринадцять друзів Оушена". Актори, які зіграли у цьому фільмі, отримали неймовірний успіх і чималу популярність, тому пропонуємо вам подивитися, якими вони стали сьогодні.
Новини.LIVE розповідає про те, як за 16 років змінилися головні герої франшизи "Тринадцять друзів Оушена".
Джордж Клуні
Американський актор Джордж Клуні мав велику популярність і був досить затребуваним ще до того, як почав грати роль головного героя у фільмі "Тринадцять друзів Оушена" на ім’я Денні Оушен. Втім, ця франшиза зміцнила за ним всі його регалії.
Зараз Джорджу Клуні вже 62 роки, він продовжує пов’язувати своє життя з кіноіндустрією, причому грає він у головних ролях.
Бред Пітт
Голлівудський красень Бред Пітт, який зіграв роль Расті Райана у фільмі, точно не потребує того, щоб його представляли, адже на його рахунку велика кількість ролей у дуже успішних проєктах. Один з найпопулярніших зірок Голлівуду вже має сім номінацій на премію "Оскар", з яких йому вдалося отримати вже дві.
Сьогодні акторові вже 59 років, він продовжує радувати своїх шанувальників новими роботами за своєї участі.
Метт Деймон
Американський актор Метт Деймон також має однозначно успішну кар’єру в індустрії кіно. В арсеналі телезірки, який зіграв роль Лайнуса Колдуелла у франшизі "Тринадцять друзів Оушена", вже є премії "Оскар", "Золотий глобус", "Супутник" та інші не менш престижні нагороди.
Зараз Метту Деймону вже 53 роки, в нього є дружина, з якою він виховує 17-річну доньку.
Енді Гарсіа
Відомий американський актор став дуже популярним після того, як знявся у третій частині культового фільму "Хрещений батько". А ось франшиза "Тринадцять друзів Оушена" стала неймовірним доповненням до його і без того щільної кар’єри у кіно.
Зараз акторові, який зіграв роль Террі Бенедикта у фільмі, вже 67 років, в нього є дружина і четверо дітей.
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