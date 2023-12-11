Тринадцять друзів Оушена — що за 16 років змінилося в житті акторів франшизи

Кадр з франшизи "Тринадцять друзів Оушена". Фото: Pinterest

У далекому 2007 році люди у світі побачили третю і вже останню частину культової франшизи "Тринадцять друзів Оушена". Актори, які зіграли у цьому фільмі, отримали неймовірний успіх і чималу популярність, тому пропонуємо вам подивитися, якими вони стали сьогодні.

Новини.LIVE розповідає про те, як за 16 років змінилися головні герої франшизи "Тринадцять друзів Оушена".

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Джордж Клуні

Американський актор Джордж Клуні мав велику популярність і був досить затребуваним ще до того, як почав грати роль головного героя у фільмі "Тринадцять друзів Оушена" на ім’я Денні Оушен. Втім, ця франшиза зміцнила за ним всі його регалії.

Зараз Джорджу Клуні вже 62 роки, він продовжує пов’язувати своє життя з кіноіндустрією, причому грає він у головних ролях.

Джордж Клуні у ролі Денні Оушена і сьогодні. Фото: Pinterest

Бред Пітт

Голлівудський красень Бред Пітт, який зіграв роль Расті Райана у фільмі, точно не потребує того, щоб його представляли, адже на його рахунку велика кількість ролей у дуже успішних проєктах. Один з найпопулярніших зірок Голлівуду вже має сім номінацій на премію "Оскар", з яких йому вдалося отримати вже дві.

Сьогодні акторові вже 59 років, він продовжує радувати своїх шанувальників новими роботами за своєї участі.

Бред Пітт у ролі Расті Райана і сьогодні. Фото: Pinterest

Метт Деймон

Американський актор Метт Деймон також має однозначно успішну кар’єру в індустрії кіно. В арсеналі телезірки, який зіграв роль Лайнуса Колдуелла у франшизі "Тринадцять друзів Оушена", вже є премії "Оскар", "Золотий глобус", "Супутник" та інші не менш престижні нагороди.

Зараз Метту Деймону вже 53 роки, в нього є дружина, з якою він виховує 17-річну доньку.

Метт Деймон у ролі Лайнуса Колдуелла і сьогодні. Фото: Onedio

Енді Гарсіа

Відомий американський актор став дуже популярним після того, як знявся у третій частині культового фільму "Хрещений батько". А ось франшиза "Тринадцять друзів Оушена" стала неймовірним доповненням до його і без того щільної кар’єри у кіно.

Зараз акторові, який зіграв роль Террі Бенедикта у фільмі, вже 67 років, в нього є дружина і четверо дітей.

Енді Гарсіа в ролі Террі Бенедикта і сьогодні. Фото: Hollywood Life

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