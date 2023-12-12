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Джордж Клуни воспитывает детей, пугая их Сантой

12 декабря 2023 15:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джордж Клуни воспитывает детей, пугая их Сантой
Джордж Клуни. Фото: LAPRESSE
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский актер Джордж Клуни признался, как воспитывает своих близнецов. Он запугивает их Сантой, чтобы они хорошо себя вели.

Об этом пишет People.

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У актера вместе со своей женой активисткой Амаль Клуни есть двое 6-летних близнецов — Элла и Александр. Клуни пытается делать все, что дети выросли воспитанными.

62-летний актер рассказал о трюке с Санта Клаусом, который помогает ему успокоить малышей.

"Они все еще любят Санту и это очень помогает, потому что когда мои дети плохо ведут себя, например, в июле, мне звонит Санта. Я говорю: "Привет, Санта, как дела?" А он говорит: "Все хорошо. Как дети?" И я говорю: "Ну, я не знаю. Дети, как у вас дела?" Они скулят, но это сразу проходит", — поделился методом воспитания актер.

Джордж Клуни добавил, что выбрал друга на роль "Санты", которого он таким именем подписал, поэтому фактически новогодний персонаж действительно ему звонит по телефону.

Актер Джордж Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters
Актер Джордж Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters

Напомним, что элегантная жена Джорджа Клуни ошеломила ярким платьем на красной дорожке.

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