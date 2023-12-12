Джордж Клуни воспитывает детей, пугая их Сантой
Американский актер Джордж Клуни признался, как воспитывает своих близнецов. Он запугивает их Сантой, чтобы они хорошо себя вели.
Об этом пишет People.
Джордж Клуни делает вид, что разговаривает с Сантой по телефону
У актера вместе со своей женой активисткой Амаль Клуни есть двое 6-летних близнецов — Элла и Александр. Клуни пытается делать все, что дети выросли воспитанными.
62-летний актер рассказал о трюке с Санта Клаусом, который помогает ему успокоить малышей.
"Они все еще любят Санту и это очень помогает, потому что когда мои дети плохо ведут себя, например, в июле, мне звонит Санта. Я говорю: "Привет, Санта, как дела?" А он говорит: "Все хорошо. Как дети?" И я говорю: "Ну, я не знаю. Дети, как у вас дела?" Они скулят, но это сразу проходит", — поделился методом воспитания актер.
Джордж Клуни добавил, что выбрал друга на роль "Санты", которого он таким именем подписал, поэтому фактически новогодний персонаж действительно ему звонит по телефону.
Напомним, что элегантная жена Джорджа Клуни ошеломила ярким платьем на красной дорожке.
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