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Джордж Клуни заявил, что Мэттью Перри не был счастлив в сериале "Друзья"

20 декабря 2023 11:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джордж Клуни заявил, что Мэттью Перри не был счастлив в сериале "Друзья"
Джордж Клуни. Фото: Associated Press
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, что Мэттью Перри с детства мечтал сняться в сеткоме, однако это не сделало его счастливым. Причиной появления зависимостей у актера стал его успех в сериале "Друзья".

Об этом пишет People.

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Джордж Клуни много лет дружил с Мэттью Перри

Актер Джордж Клуни рассказал, что был свидетелем борьбы Мэттью Перри с зависимостями и много лет его поддерживал. Они вместе снимались в совместных шоу на NBC — "Скорая помощь" и "Друзья".

"Я знал Мэтта, когда ему было 16 лет. Мы вместе играли в падл-теннис. Он примерно на 10 лет моложе меня и он был великолепным, смешным, смешным, смешным парнем", — поделился воспоминаниями о втором актере.

Мэтью Перри в сериале "Друзья"
Мэттью Перри в сериале "Друзья". Фото: стопкадр сериала

По словам Клуни, Перри с детства мечтал о роли в популярном телешоу.

"Все, что он говорил нам, я имею в виду мне, Ричарду Кайнду и Гранту Геслову, было то, что я просто хочу попасть в сетку, чувак. Я просто хочу попасть в обычную сеть, и я буду самым счастливым человеком на земле", — рассказал актер.

Перри получил роль Чендлера в популярных "Друзьях", однако это не сделало его счастливым. Съемки не подарили ему радость или покой, скорее наоборот.

Чендлер и Моника в сериале "Друзья"
Чендлер и Моника в сериале "Друзья". Фото: стопкадр сериала

Джордж Клуни постоянно замечал, что с Мэттом происходит что-то ужасное, однако никто не знал, что действительно переживал актер.

"Наблюдать за происходящим — мы были в Warner Brothers, мы были часто там рядом — на это было трудно смотреть, потому что мы не знали, что с ним происходит", — поделился актер.

Мэттью Перри очень страдал, поэтому его жизнь переполнилась разнообразными зависимостями. Успех и деньги не сделали актера счастливым.

Напомним, что экс-подруга Мэттью Перри призывает расследовать причину его смерти.

Ранее друг Мэтью Перри рассказал, как актер всех обманывал.

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