Джозефина Джексон рассказала о своих доходах

Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк (псевдоним Джозефина Джексон) призналась о том, как родители относятся к ее профессии. Звезда также рассекретила свой заработок от съемок.

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

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Актриса рассказала о том, что родители приняли ее профессию. Юлия Сенюк начала сниматься в "клубничке" уже во взрослом и сознательном возрасте, поэтому родным оставалось только принять ее выбор.

"Мы с ними это не обсуждаем. Я взрослый человек. Во-первых, я начала сниматься во взрослом возрасте. Во-вторых, я в семье единственный ребенок. Поэтому, я не думаю, что это хорошая идея, терять единственного ребенка ради каких-то своих предпочтений. Единственное, что они могли сделать, принять это или потерять ребенка. Конечно, приняли. А кто хочет терять своего ребенка из-за каких-то глупых амбиций?", — рассказала она.

Актриса призналась, что сейчас в месяц зарабатывает примерно 20 тысяч долларов. Однако Сенюк относится к съемкам как к работе и не получает от нее удовольствия.

"Это не доставляет прям много удовольствия. Сам процесс мне не нравится, у меня нет инстинктивных желаний как у животных, когда тебе безразлично, где, как и с кем. Мне нужна близость, приватность. Для меня это только работа на камеру", — добавила Джозефина Джексон.

Во время полномасштабного вторжения РФ Юлия Сенюк активно помогает защитникам. Звезда регулярно создает благотворительные сборы и донатит собственные средства на нужды военных. Актриса посещает раненых бойцов в реабилитационных центрах и вместе с ними занимается спортом.

Напомним, Джозефина Джексон показала своего любимого и призналась, как он относится к ее профессии. Также актриса фильмов для взрослых приняла участие в благотворительном проекте.