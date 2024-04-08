Джозефіна Джексон зробила патріотичний подарунок своєму колезі — фото

Актори фільмів для дорослих Джозефіна Джексон та Анхель Муньос Гарсія. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Зірка фільмів для дорослих Юлія Сенюк (псевдонім — Джозефіна Джексон) подарувала патріотичну футболку своєму відомому колезі Анхелю Муньосу Гарсії (псевдонім — Jordi ENP). Зірка продовжує "українізувати" іноземців та таким чином залучати увагу світу до війни в нашій країні.

Відповідну світлину вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Нещодавно зірка розмістила спільні світлини із Jordi ENP та поцікавилась у шанувальників, чи потрібно його "гербувати". Українці із радістю підтримали цю ідею.

Вже наступного дня зірка фільмів для дорослих похизувалася світлиною, на якій Джорді позував у футболці кольору хакі із українським прапором та гербом. Річ прикрашав напис: "Слава Україні! Героям слава".

"Ви просили, я зробила!" — лаконічно підписала публікацію акторка.

Актори фільмів для дорослих Джозефіна Джексон та Анхель Муньос Гарсія. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Цікаво, що Instagram через декілька годин після публікації, видалив її допис, хоча не блокує її доволі відверті світлини.

Анхелю Муньосу Гарсії двічі отримував нагороду як найпопулярніший актор. Він має власний канал YouTube із понад 4 мільйонами підписників, а його відео набирають сотні мільйонів переглядів.

Нагадаємо, Джозефіна Джексон показала свого коханого та зізналася про те, як він ставиться до її професії. Також акторка фільмів для дорослих придбала для захисників новенький Land Rover.