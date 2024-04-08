Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джозефина Джексон "украинизировала" еще одну звезду фильмов для взрослых arrow

Джозефина Джексон "украинизировала" еще одну звезду фильмов для взрослых

8 апреля 2024 19:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джозефина Джексон сделала патриотический подарок своему коллеге.
Актеры фильмов для взрослых Джозефина Джексон и Анхель Муньос Гарсия. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк (псевдоним — Джозефина Джексон) подарила патриотическую футболку своему известному коллеге Анхелю Муньосу Гарсии (псевдоним — Jordi ENP). Звезда продолжает "украинизировать" иностранцев и таким образом привлекать внимание мира к войне в нашей стране.

Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Джозефина Джексон и ее патриотический подарок

Недавно звезда разместила общие фотографии с Jordi ENP и поинтересовалась у поклонников, нужно ли его "гербовать". Украинцы с радостью поддержали эту идею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Josephine Jackson (@ta.sama.backup)

Уже на следующий день звезда фильмов для взрослых похвасталась фотографией, на которой Джордди позировал в футболке цвет хаки с украинским флагом и гербом. Вещь украшала надпись: "Слава Украине! Героям слава".

"Вы просили, я сделала!" — лаконично подписала публикацию актриса.

Джозефина Джексон украинизирует своих коллег
Актеры фильмов для взрослых Джозефина Джексон и Анхель Муньос Гарсия. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Интересно, что Instagram через несколько часов после публикации удалил ее публикацию, хотя не блокирует ее достаточно откровенные фотографии.

Анхель Муньос Гарсия дважды получал награду как самый популярный актер. У него есть собственный канал YouTube с более чем 4 миллионами подписчиков, а его видео набирают сотни миллионов просмотров.

Напомним, Джозефина Джексон показала своего любимого и призналась, как он относится к ее профессии. Также актриса фильмов для взрослых приобрела для защитников новенький Land Rover.

война
Украина
украинские звезды
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку