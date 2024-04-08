Джозефина Джексон сделала патриотический подарок своему коллеге.

Джозефина Джексон "украинизировала" еще одну звезду фильмов для взрослых
Звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк (псевдоним — Джозефина Джексон) подарила патриотическую футболку своему известному коллеге Анхелю Муньосу Гарсии (псевдоним — Jordi ENP). Звезда продолжает "украинизировать" иностранцев и таким образом привлекать внимание мира к войне в нашей стране.
Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице Instagram.
Джозефина Джексон и ее патриотический подарок
Недавно звезда разместила общие фотографии с Jordi ENP и поинтересовалась у поклонников, нужно ли его "гербовать". Украинцы с радостью поддержали эту идею.
Уже на следующий день звезда фильмов для взрослых похвасталась фотографией, на которой Джордди позировал в футболке цвет хаки с украинским флагом и гербом. Вещь украшала надпись: "Слава Украине! Героям слава".
"Вы просили, я сделала!" — лаконично подписала публикацию актриса.
Интересно, что Instagram через несколько часов после публикации удалил ее публикацию, хотя не блокирует ее достаточно откровенные фотографии.
Анхель Муньос Гарсия дважды получал награду как самый популярный актер. У него есть собственный канал YouTube с более чем 4 миллионами подписчиков, а его видео набирают сотни миллионов просмотров.
Напомним, Джозефина Джексон показала своего любимого и призналась, как он относится к ее профессии. Также актриса фильмов для взрослых приобрела для защитников новенький Land Rover.
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