Джозефина Джексон сделала патриотический подарок своему коллеге.

Актеры фильмов для взрослых Джозефина Джексон и Анхель Муньос Гарсия. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Звезда фильмов для взрослых Юлия Сенюк (псевдоним — Джозефина Джексон) подарила патриотическую футболку своему известному коллеге Анхелю Муньосу Гарсии (псевдоним — Jordi ENP). Звезда продолжает "украинизировать" иностранцев и таким образом привлекать внимание мира к войне в нашей стране.

Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице Instagram.

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Недавно звезда разместила общие фотографии с Jordi ENP и поинтересовалась у поклонников, нужно ли его "гербовать". Украинцы с радостью поддержали эту идею.

Уже на следующий день звезда фильмов для взрослых похвасталась фотографией, на которой Джордди позировал в футболке цвет хаки с украинским флагом и гербом. Вещь украшала надпись: "Слава Украине! Героям слава".

"Вы просили, я сделала!" — лаконично подписала публикацию актриса.

Актеры фильмов для взрослых Джозефина Джексон и Анхель Муньос Гарсия. Фото: instagram.com/ta.sama.backup/

Интересно, что Instagram через несколько часов после публикации удалил ее публикацию, хотя не блокирует ее достаточно откровенные фотографии.

Анхель Муньос Гарсия дважды получал награду как самый популярный актер. У него есть собственный канал YouTube с более чем 4 миллионами подписчиков, а его видео набирают сотни миллионов просмотров.

Напомним, Джозефина Джексон показала своего любимого и призналась, как он относится к ее профессии. Также актриса фильмов для взрослых приобрела для защитников новенький Land Rover.