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Едді Мерфі підтвердив, що робота над п'ятим "Шреком" в самому розпалі — кого він озвучує

24 червня 2024 21:17
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Стас Кожушко
Редактор
Довгоочікуваний "Шрек 5" — Едді Мерфі озвучив дату прем'єри мультфільму
Американський актор Едді Мерфі. Фото: Instagram/eddie_murphy_official1
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже тривалий час в Голлівуді ходять чутки про п’яту частину популярного мультфільму "Шрек". Остання, четверта, вийшла ще у 2010 році. Американський актор Едді Мерфі першим повідомив, що анімаційній стрічці — бути.

Про це повідомляє Collider.

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Едді Мерфі про нову частину "Шрека"

Один з найуспішніших акторів сучасного кінематографа (за касовими зборами), якому виповнилось у квітні 63 роки, у франшизі "Шрек" озвучує друга головного героя, Віслюка. У новому інтерв’ю Мерфі заявив — нова частина популярного мультфільму може вийти вже наступного, 2025 року.

"Я почав записувати "Шрека", я думаю, що він вийде у 2025 році. А наступним ми будемо робити "Віслюк", — зізнався актор, зазначивши, що мультфільм вже відмальований.

Те, що про Віслюка будуть знімати окрему анімаційну стрічку, стало відомо минулого року. На рішення продюсерів вплинув спін-офф про Кота в чоботях, якого в оригіналі озвучує Антоніо Бандерас. Мультфільм вийшов у 2022 році та став касовим хітом для кіностудії. DreamWorks. У світовому прокаті стрічка зібрала понад 485 млн доларів, що більш ніж у п'ять разів перевищило її бюджет.

Розмови про "Шрек 5"

Розмови про можливу п'яту частину "Шрека" ходили ще кілька років тому. Тоді повідомляли, що реліз планують 2019-го, проте жодного анонсу так і не було. За франшизу відповідає DreamWorks, яка випустила всі чотири частини "Шрека" і пов'язані з ним спін-офи.

Минулого року засновник і генеральний директор компанії Illumination Кріс Меледандрі, який також виступає творчим партнером DreamWorks Animation, підтвердив старт переговорів із голлівудськими зірками Майком Майєрсом, Кемерон Діас та Едді Мерфі з приводу нової частини "Шрека". І як виявилося, процес тоді активно розпочався. Інші актори поки озвучку мультфільму не коментували.

Четвертий фільм вийшов у кінопрокат 2010 року, і зібрав понад 750 млн доларів у світовому прокаті. "Шрек" — одна з найбільш касових анімаційних франшиз в історії кінопрокату. Друга частина зібрала понад 928 мільйонів доларів і знаходиться на 15-му рядку найуспішніших мультфільмів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд 2024 року в кінопрокаті США. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча стала акторкою дубляжу продовження хітового мультфільму "Нікчемний я".

кіно
мультфільми
Голлівуд
актори

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