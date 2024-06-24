Долгожданный "Шрек 5" — Эдди Мерфи озвучил дату премьеры мультфильма

Американский актер Эдди Мерфи. Фото: Instagram/eddie_murphy_official1

Уже долгое время в Голливуде ходят слухи о пятой части популярного мультфильма "Шрек". Последняя, четвёртая, вышла еще в 2010 году. Американский актер Эдди Мерфи первым сообщил, что анимационной ленте — быть.

Об этом сообщает Collider.

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Один из самых успешных актеров современного кинематографа (по кассовым сборам), которому исполнилось в апреле 63 года, во франшизе "Шрек" озвучивает друга главного героя, Осла. В новом интервью Мерфи заявил — новая часть популярного мультфильма может выйти уже в следующем, 2025 году.

"Я начал записывать "Шрека", я думаю, что он выйдет в 2025 году. А следующим мы будем делать "Осла", — признался актер, отметив, что мультфильм уже отрисован.

То, что об Осле будут снимать отдельную анимационную ленту, стало известно в прошлом году. На решение продюсеров повлиял спин-офф о Коте в сапогах, который в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Мультфильм вышел в 2022-м и стал кассовым хитом для киностудии DreamWorks. В мировом прокате лента собрала более 485 млн долларов, что более чем в пять раз превысило ее бюджет.

Разговоры о "Шреке 5"

Разговоры о возможной пятой части "Шрека" ходили еще несколько лет назад. Тогда сообщалось, что релиз планируется в 2019-м, однако никакого анонса так и не было. За франшизу отвечает DreamWorks, выпустившая все четыре части "Шрека" и связанные с ним спин-оффы.

В прошлом году основатель и генеральный директор компании Illumination Крис Меледандри, также выступающий творческим партнером DreamWorks Animation, подтвердил старт переговоров с голливудскими звездами Майком Майерсом, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи по поводу новой части "Шрека". И, как оказалось, процесс тогда активно начался. Остальные актеры пока озвучку мультфильма не комментировали.

Четвертый фильм вышел в кинопрокат в 2010 году и собрал более 750 млн долларов в мировом прокате. "Шрек" — одна из самых кассовых анимационных франшиз в истории кинопроката. Вторая часть собрала более 928 миллионов долларов и находится на 15-й строчке самых успешных мультфильмов.

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