Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эдди Мерфи подтвердил, что работа над пятым "Шреком" в самом разгаре — кого он озвучивает arrow

Эдди Мерфи подтвердил, что работа над пятым "Шреком" в самом разгаре — кого он озвучивает

24 июня 2024 21:17
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Долгожданный "Шрек 5" — Эдди Мерфи озвучил дату премьеры мультфильма
Американский актер Эдди Мерфи. Фото: Instagram/eddie_murphy_official1
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже долгое время в Голливуде ходят слухи о пятой части популярного мультфильма "Шрек". Последняя, четвёртая, вышла еще в 2010 году. Американский актер Эдди Мерфи первым сообщил, что анимационной ленте — быть.

Об этом сообщает Collider.

Читайте также:

Эдди Мерфи о новой части "Шрека"

Один из самых успешных актеров современного кинематографа (по кассовым сборам), которому исполнилось в апреле 63 года, во франшизе "Шрек" озвучивает друга главного героя, Осла. В новом интервью Мерфи заявил — новая часть популярного мультфильма может выйти уже в следующем, 2025 году.

"Я начал записывать "Шрека", я думаю, что он выйдет в 2025 году. А следующим мы будем делать "Осла", — признался актер, отметив, что мультфильм уже отрисован.

То, что об Осле будут снимать отдельную анимационную ленту, стало известно в прошлом году. На решение продюсеров повлиял спин-офф о Коте в сапогах, который в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Мультфильм вышел в 2022-м и стал кассовым хитом для киностудии DreamWorks. В мировом прокате лента собрала более 485 млн долларов, что более чем в пять раз превысило ее бюджет.

Разговоры о "Шреке 5"

Разговоры о возможной пятой части "Шрека" ходили еще несколько лет назад. Тогда сообщалось, что релиз планируется в 2019-м, однако никакого анонса так и не было. За франшизу отвечает DreamWorks, выпустившая все четыре части "Шрека" и связанные с ним спин-оффы.

В прошлом году основатель и генеральный директор компании Illumination Крис Меледандри, также выступающий творческим партнером DreamWorks Animation, подтвердил старт переговоров с голливудскими звездами Майком Майерсом, Кэмерон Диас и Эдди Мерфи по поводу новой части "Шрека". И, как оказалось, процесс тогда активно начался. Остальные актеры пока озвучку мультфильма не комментировали.

Четвертый фильм вышел в кинопрокат в 2010 году и собрал более 750 млн долларов в мировом прокате. "Шрек" — одна из самых кассовых анимационных франшиз в истории кинопроката. Вторая часть собрала более 928 миллионов долларов и находится на 15-й строчке самых успешных мультфильмов.

Напомним, ранее мы писали, что мультфильм "Головоломка 2" установил рекорд 2024 года в кинопрокате США. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма "Гадкий я".

кино
мультфильмы
Голливуд
актеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление