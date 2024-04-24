Культовий роман Маркеса "Сто років самотності" екранізували — відео

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

Відомий роман колумбійського письменника Габрієля Гарсія Маркеса "Сто років самотності" екранізували режисери Netflix. Перший тизер мінісеріалу вийшов на стримінговій платформі.

Про це пише Deadline.

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Netflix відзняли серіал про родину Буендіа у вигаданому колумбійському містечку Макондо. Події відбуваються протягом століття.

Розпочинається громадянська війна, а потім з’являються й нові випробування для героїв: банановий бунт та багатоденний дощовий циклон. Паралельно з життям міста автор розкриває таємниці сімейства Буендіа. Самотність і розчарування, як прокляття, нависає над сім’єю покоління за поколінням.

Участь у проєкті взяла і родина автора роману Габрієля Гарсія Маркеса. Його книга "Сто років самотності" вийшла з тиражем 50 мільйонів примірників та перекладом на 40 мов. Це перша екранізація за весь час. Маркес навіть отримав Нобелівську премію з літератури за цей твір.

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

16 епізодів вийдуть вже цього року. Співрежисерами стали Алекс Гарсія Лопес і Лаура Мора. Натомість сини письменника Родріго Гарсія та Гонсало Гарсія Барча виступили виконавчими продюсерами серіалу.

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

У картині зіграли Клаудіо Катаньо, Херонімо Барон, Марко Гонсалес, Леонардо Сото та інші актори.

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

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