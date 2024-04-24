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Екранізовано культовий роман Маркеса "Сто років самотності" — тизер

24 квітня 2024 15:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Культовий роман Маркеса "Сто років самотності" екранізували — відео
Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відомий роман колумбійського письменника Габрієля Гарсія Маркеса "Сто років самотності" екранізували режисери Netflix. Перший тизер мінісеріалу вийшов на стримінговій платформі.

Про це пише Deadline. 

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Серіал "Сто років самотності" став першою екранізацією роману Габрієля Гарсія Маркеса

Netflix відзняли серіал про родину Буендіа у вигаданому колумбійському містечку Макондо. Події відбуваються протягом століття. 

Розпочинається громадянська війна, а потім з’являються й нові випробування для героїв: банановий бунт та багатоденний дощовий циклон. Паралельно з життям міста автор розкриває таємниці сімейства Буендіа. Самотність і розчарування, як прокляття, нависає над сім’єю покоління за поколінням. 

Участь у проєкті взяла і родина автора роману Габрієля Гарсія Маркеса. Його книга "Сто років самотності" вийшла з тиражем 50 мільйонів примірників та перекладом на 40 мов. Це перша екранізація за весь час. Маркес навіть отримав Нобелівську премію з літератури за цей твір.

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру
Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

16 епізодів вийдуть вже цього року. Співрежисерами стали Алекс Гарсія Лопес і Лаура Мора. Натомість сини письменника Родріго Гарсія та Гонсало Гарсія Барча виступили виконавчими продюсерами серіалу.

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру
Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

У картині зіграли Клаудіо Катаньо, Херонімо Барон, Марко Гонсалес, Леонардо Сото та інші актори. 

Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру
Серіал "Сто років самотності". Фото: стоп-кадр тизеру

Нагадаємо, український фільм "Я і Фелікс" зібрав рекордні збори у кіно — про що картина. Також ми розповідали, чому культовий режисер Квентін Тарантіно передумав знімати свій останній фільм за кар'єру "Кінокритик".

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закордонні зірки
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