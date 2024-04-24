Культовий роман Маркеса "Сто років самотності" екранізували — відео

Екранізовано культовий роман Маркеса "Сто років самотності" — тизер
Відомий роман колумбійського письменника Габрієля Гарсія Маркеса "Сто років самотності" екранізували режисери Netflix. Перший тизер мінісеріалу вийшов на стримінговій платформі.
Про це пише Deadline.
Серіал "Сто років самотності" став першою екранізацією роману Габрієля Гарсія Маркеса
Netflix відзняли серіал про родину Буендіа у вигаданому колумбійському містечку Макондо. Події відбуваються протягом століття.
Розпочинається громадянська війна, а потім з’являються й нові випробування для героїв: банановий бунт та багатоденний дощовий циклон. Паралельно з життям міста автор розкриває таємниці сімейства Буендіа. Самотність і розчарування, як прокляття, нависає над сім’єю покоління за поколінням.
Участь у проєкті взяла і родина автора роману Габрієля Гарсія Маркеса. Його книга "Сто років самотності" вийшла з тиражем 50 мільйонів примірників та перекладом на 40 мов. Це перша екранізація за весь час. Маркес навіть отримав Нобелівську премію з літератури за цей твір.
16 епізодів вийдуть вже цього року. Співрежисерами стали Алекс Гарсія Лопес і Лаура Мора. Натомість сини письменника Родріго Гарсія та Гонсало Гарсія Барча виступили виконавчими продюсерами серіалу.
У картині зіграли Клаудіо Катаньо, Херонімо Барон, Марко Гонсалес, Леонардо Сото та інші актори.
Нагадаємо, український фільм "Я і Фелікс" зібрав рекордні збори у кіно — про що картина. Також ми розповідали, чому культовий режисер Квентін Тарантіно передумав знімати свій останній фільм за кар'єру "Кінокритик".
Читайте Новини.LIVE!