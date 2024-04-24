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Экранизирован культовый роман Маркеса "Сто лет одиночества" — тизер

24 апреля 2024 15:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Культовый роман Маркеса "Сто лет одиночества" экранизировали.
Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр из тизера
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известный роман колимбийського писателя Габриэля Гарсия Маркеса "Сто лет одиночества" экранизировали режиссеры Netflix. Первый тизер минисериала вышел на стриминговой платформе.

Об этом пишет Deadline.

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Netflix отсняли сериал о семье Буэндиа в вымышленном колумбийском городке Макондо. События проходят в течение столетия.

Начинается гражданская война, а затем появляются новые испытания для героев: банановый бунт и многодневный дождливый циклон. Параллельно с жизнью города автор раскрывает секреты семейства Буэндиа. Одиночество и разочарование как проклятие нависает над семьей поколения за поколением.

Участие в проекте приняла и семья автора романа Габриэля Гарсия Маркеса. Его книга "Сто лет одиночества" вышла с тиражом 50 миллионов экземпляров и переводом на 40 языков. Это первая экранизация за все время. Маркес даже получил Нобелевскую премию по литературе за это произведение.

Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр тизеру
Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр из тизера

16 эпизодов выйдут уже в этом году. Сорежиссерами стали Алекс Гарсия Лопес и Лаура Мора. Сыновья писателя Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барча выступили исполнительными продюсерами сериала.

Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр тизеру
Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр из тизера

В картине сыграли Клаудио Катаньо, Херонимо Барон, Марк Гонсалес, Леонардо Сото и другие актеры.

Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр тизеру
Сериал "Сто лет одиночества". Фото: стоп-кадр из тизера

Напомним, украинский фильм "Я и Феликс" собрал рекордные сумы в кино — о чем картина. Также мы рассказывали, почему культовый режиссер Квентин Тарантино раздумал снимать свой последний фильм за карьеру "Кинокритик".

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