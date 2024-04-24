Культовый роман Маркеса "Сто лет одиночества" экранизировали.

Экранизирован культовый роман Маркеса "Сто лет одиночества" — тизер
Известный роман колимбийського писателя Габриэля Гарсия Маркеса "Сто лет одиночества" экранизировали режиссеры Netflix. Первый тизер минисериала вышел на стриминговой платформе.
Об этом пишет Deadline.
Сериал "Сто лет одиночества" стал первой экранизацией романа Габриэля Гарсия Маркеса
Netflix отсняли сериал о семье Буэндиа в вымышленном колумбийском городке Макондо. События проходят в течение столетия.
Начинается гражданская война, а затем появляются новые испытания для героев: банановый бунт и многодневный дождливый циклон. Параллельно с жизнью города автор раскрывает секреты семейства Буэндиа. Одиночество и разочарование как проклятие нависает над семьей поколения за поколением.
Участие в проекте приняла и семья автора романа Габриэля Гарсия Маркеса. Его книга "Сто лет одиночества" вышла с тиражом 50 миллионов экземпляров и переводом на 40 языков. Это первая экранизация за все время. Маркес даже получил Нобелевскую премию по литературе за это произведение.
16 эпизодов выйдут уже в этом году. Сорежиссерами стали Алекс Гарсия Лопес и Лаура Мора. Сыновья писателя Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барча выступили исполнительными продюсерами сериала.
В картине сыграли Клаудио Катаньо, Херонимо Барон, Марк Гонсалес, Леонардо Сото и другие актеры.
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