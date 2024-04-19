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Український фільм "Я і Фелікс" зібрав більше 1 млн грн в прокаті, однак його покази скасували

19 квітня 2024 22:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Чому скоротили покази українського фільму "Я і Фелікс" — причини
Український фільм "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український фільм "Я і Фелікс" вийшов в кінопрокат і став надзвичайно успішним — за перший тиждень зібрав майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Однак, режисерка Ірина Цілик повідомила про раптове скорочення показів.

Про це вона написала в Facebok.

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Українська режисерка Ірина Цілик тиждень тому запрем'єрила новий фільм "Я і Фелікс". Це безумно успішний тріумф, адже за перший тиждень він зібрав 1 296 295 мільйони гривень. 

Однак, 19 квітня зранку авторка повідомила сумні новини. Покази картини скоротили до двох тижнів через проведення фестивалю "Sunny Bunny" в кінотеатрі "Жовтень".

"Шкода, звісно, бо є відчуття невчасно обрізаних крил на старті. Але що ж, певно, нашому фільму просто дуже не пощастило і так склалися обставини. Я сумую, брехати не буду. Але безкінечна хвиля ваших неймовірних відгуків про наш фільм зігріває в ці бентежні миті", — написала Цілик.

Допис Ірини Цілик про скорочення показів. Фото: facebook/ira.tsilyk
Допис Ірини Цілик про скорочення показів. Фото: facebook/ira.tsilyk

Кінотеатр "Жовтень" відреагував на ситуацію

За кілька годин кінотеатр відреагував на звернення Ірини Цілик. Вони запевнили, що підтримуюють національне кіно і продовжать показ фільму "Я і Фелікс" з 27 квітня. 

"Є такі фільми, які з перших днів творять магію, перевертають свідомість, заставляють рефлексувати чи дають можливість відпочити — одним з них і є дебютна повнометражна ігрова стрічка  Ірини Цілик "Я і Фелікс". Ми обовʼязково повернемо фільм в прокат з 27 квітня  — у великі зали з вечірніми сеансами", — написали на офіційній сторінці кінотеатру. 

Жовтень продовжить показ фільму "Фелікс і я"
"Жовтень" продовжить показ фільму "Я і Фелікс". Фото: facebook/zhovten

Що відомо про фільм "Я і Фелікс"

У центрі сюжету — дорослішання хлопця Тимофія, його сім'я, друзі, перше кохання і стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його родини. Історія розвивається на тлі буремних 90-х та розказана через призму дитячого сприйняття.

Поет Юрій Іздрик у фільмі "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр
Поет Юрій Іздрик у фільмі "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр 

Родзинкою фільму став український поет Юрій Іздрик. Він зіграв роль Фелікса. Цей проєкт — екранізація за мотивами роману письменника і військового Артема Чеха "Хто ти такий?"

Український фільм "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр
Український фільм "Я і Фелікс". Фото: стоп-кадр

Нагадаємо, Тарантіно передумав знімати свій останній фільм за кар'єру "Кінокритик". Також ми розповідали, чому стрічка "Сльозотворець" заполонила мережу та серця підлітків.

Київ
кіно
фільм
Україна
кінотеатри
жовтень

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