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Тарантіно вирішив не знімати свій останній фільм "Кінокритик"

19 квітня 2024 06:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Квентін Тарантіно передумав знімати свій останній фільм "Кінокритик"
Американський режисер Квентін Тарантіно. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Культовий американський кінорежисер Квентін Тарантіно обіцяв у 60 років зняти свій останній десятий фільм "Кінокритик". Однак, він передумав.

Про це пише Deadline.

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Режисер збирався зняти "Кінокритик" і навіть писав сценарій. З часом він почав переносити дати зйомок через його переписування і раптом повністю відмовився від цього проєкту.

Зараз режисер шукає натхнення, щоб вигадати ідею для свого останнього фільму. Ймовірно він хоче наостанок вразити глядачів.

Що відомо про задум фільму "Кінокритик"

Фільм мав розповісти про героя, який працював кінокритиком в  1977 року в Лос-Анджелесі. Історія мала бути побудована на реальних подіях. 

"Фільм заснований на історії хлопця, який дійсно жив, але ніколи не був по-справжньому знаменитий і писав рецензії на фільми для порножурналів. Усе інше було надто огидно, щоб читати, але потім був один порнографічний журнал зі справді цікавою сторінкою фільму", — розповідали інсайдери.

Також були чутки, що Тарантіно додасть в цю історію персонажів зі своїх попередніх фільмів. Наприклад, Бред Пітт мав повернутися в ролі Кліффа Бута з фільму "Одного разу в Голлівуді" 2019 року.

Відомо, що режисер планував  знімати лише один день у серпні, щоб проєкт міг отримати податковий кредит Каліфорнії в розмірі $20,5 мільйонів до того, як зйомки почнуться на початку 2025 року.

Тарантіно не вперше відмовляється від проєкту

Подібна історія була в 2014 році з фільмом "Мерзенна вісімка". Він вже оголосив, що передумав знімати проєкт після того, як шматки сценарію випадково потрапили в медіа.

Втім, фільм все ж таки зняли. Квентіна змусили змінити свою критичну думку позитивні відгуки від фанатів, які закохались в уривки з опублікованого сценарію і жадали продовження.

Були і інші проєкти, які так і не вийшли на екрани. Тарантіно хотів зняти фільм братів Вега, де Майкл Медсен грав би Віка Вегу з "Скажених псів" 1992 року, а Джон Траволта — Вінсента Вегу з "Кримінального чтива" 1994 року. Однак, ідея залишилась лише на папері.

Нагадаємо, дівчина актора Бреда Пітта розпочала нову кар'єру. Також його ексдружина Анджеліна Джолі розповіла нові подробиці насильства в їхній сім'ї.

Раніше ми писали, що Джонні Депп вирішив купити маєток за 4 мільйона доларів.

Бред Пітт
кіно
фільм
Квентін Тарантіно
Голлівуд
закордонні зірки

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