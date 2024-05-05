Екс-чоловік Брітні Спірс емоційно відреагував на її травму

Американська співачка Брітні Спірс та її колишній чоловік Сем Асгарі. Фото: instagram/britneychilefans

Колишній чоловік американської співачки Брітні Спірс засмутився через інцидент в готелі. Він досі прив'язаний до зірки і дуже переживає за її стан.

Про це пише Us Weekly.

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Колишній Брітні Спірс засмучений через її травму в готелі

Екс Брітні Спірс Сем Асгарі "почувається жахливо" після її травмування в готелі Chateau Marmont. Він сподівається, що вона в порядку.

"Сем завжди матиме слабкість до Брітні і завжди захищатиме її", — розповідає інсайдер.

Нещодавно Брітні Спірс викликали швидку у готель і папараці сфотографували її дуже збентеженою. Вона прикривалась подушкою і була розгублена.

"Вона підвернула щиколотку, коли йшла сходами. З нею все добре", — казали тоді інсайдери.

Втім, була і інформація, що травма сталась через її нинішнього хлопця Пола Річарда Соліз.

"Брітні була засмучена, коли Пол намагався покинути готель після того, як відвідав її номер. У них не було суперечок, але Брітні була засмучена", — зазначав свідок подій.

Історія стосунків Спірс і Асгарі

Вони зустрічалися понад сім років, проте були одружені лише рік. Саме Сем подав на розлучення в серпні 2023 року. Причиною стали — "непримиренні розбіжності". 2 травня цього року вони офіційно розлучились і більше не спілкуються.

Нагадаємо, ми розповідали, чим займалась Брітні Спірс зі своїм бойфрендом у тому готелі. Також психіатр прокоментував поведінку зірки за останній час — діагноз шокує.