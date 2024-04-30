Їй потрібні сильні ліки — психіатр прокоментувала скандальну поведінку Брітні Спірс

Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears_._/

Через два з половиною роки після того, як над американською співачкою Брітні Спірс закінчилося скандальне опікунство, відомий голлівудський психіатр вважає, що їй потрібно повернутися до нового. Доктор Чарльз Софі прокоментував психічний стан 42-річної співачки.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Фахівець переконаний, що Брітні потрібно лікування

Софі розповів, що він зовсім не був шокований, побачивши новини про Спірс, і вважає, що їй потрібно знову піти під опіку після того, як вона видалила свій Instagram і знову активувала його протягом дня.

"Ні, це мене зовсім не дивує, тому що опікуни були там з певної причини. Коли у вас психічне захворювання такого ступеня, вам потрібний нагляд і, що найважливіше, приймати ліки", — сказав Софі.

У 2019 році надходили повідомлення про те, що Спірс утримували проти її волі під опікою до листопада 2021 року. У звітах за 2019 рік також стверджувалося, що Брітні не приймала ліки.

У ЗМІ писали, що Брітні знаходиться в "серйозній небезпеці" як психічно, так і фінансово, стверджують, що вона не має нагляду та має "шокуючі" перепади настрою.

"Вона не може собі цього дозволити. У неї було 60 мільйонів доларів, коли закінчилося опікунство — їй загрожує банкротство", — сказало джерело.

Повідомляється, що вона витрачала понад 1 мільйон доларів на кожну зі своїх численних розкішних поїздок до Французької Полінезії, а одне джерело каже, що вона близька до розорення.

"Або вона завдасть шкоди собі, вона може завдати шкоди комусь іншому. Будь-яка з цих ситуацій підштовхне її до місця, де потім їй зможуть дати ліки проти її волі", — додав фахівець.

Коли його запитали, що він зробив би сьогодні в першу чергу, щоб допомогти Брітні, якби відповідав за неї, він відповів: "Ліки".

"Якщо вона не хоче їх приймати, я б вколов їх їй. Їй потрібні ліки. Вона вийшла з-під контролю", — говорить фахівець.

Нагадаємо, співак Джастін Тімберлейк вразив реакцією на мемуари Спірс. А раніше сина Брітні Спірс бачили на пляжі з дівчиною.