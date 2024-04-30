Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Їй потрібні сильні ліки — психіатр прокоментувала скандальну поведінку Брітні Спірс arrow

Їй потрібні сильні ліки — психіатр прокоментувала скандальну поведінку Брітні Спірс

30 квітня 2024 10:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Їй потрібні сильні ліки — психіатр прокоментувала скандальну поведінку Брітні Спірс
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears_._/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Через два з половиною роки після того, як над американською співачкою Брітні Спірс закінчилося скандальне опікунство, відомий голлівудський психіатр вважає, що їй потрібно повернутися до нового. Доктор Чарльз Софі прокоментував психічний стан 42-річної співачки.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Фахівець переконаний, що Брітні потрібно лікування

Софі розповів, що він зовсім не був шокований, побачивши новини про Спірс, і вважає, що їй потрібно знову піти під опіку після того, як вона видалила свій Instagram і знову активувала його протягом дня.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by alex (@bemore.britney)

"Ні, це мене зовсім не дивує, тому що опікуни були там з певної причини. Коли у вас психічне захворювання такого ступеня, вам потрібний нагляд і, що найважливіше, приймати ліки", — сказав Софі.

У 2019 році надходили повідомлення про те, що Спірс утримували проти її волі під опікою до листопада 2021 року. У звітах за 2019 рік також стверджувалося, що Брітні не приймала ліки.

У ЗМІ писали, що Брітні знаходиться в "серйозній небезпеці" як психічно, так і фінансово, стверджують, що вона не має нагляду та має "шокуючі" перепади настрою.

 

"Вона не може собі цього дозволити. У неї було 60 мільйонів доларів, коли закінчилося опікунство — їй загрожує банкротство", — сказало джерело.

Повідомляється, що вона витрачала понад 1 мільйон доларів на кожну зі своїх численних розкішних поїздок до Французької Полінезії, а одне джерело каже, що вона близька до розорення.

"Або вона завдасть шкоди собі, вона може завдати шкоди комусь іншому. Будь-яка з цих ситуацій підштовхне її до місця, де потім їй зможуть дати ліки проти її волі", — додав фахівець.

Коли його запитали, що він зробив би сьогодні в першу чергу, щоб допомогти Брітні, якби відповідав за неї, він відповів: "Ліки".

"Якщо вона не хоче їх приймати, я б вколов їх їй. Їй потрібні ліки. Вона вийшла з-під контролю", — говорить фахівець.

Нагадаємо, співак Джастін Тімберлейк вразив реакцією на мемуари Спірс. А раніше сина Брітні Спірс бачили на пляжі з дівчиною.

скандал
Брітні Спірс
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри