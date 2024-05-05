Экс-муж Бритни Спирс эмоционально отреагировал на ее травму

Американская певица Бритни Спирс и ее бывший супруг Сэм Асгари. Фото: instagram/britneychilefans

Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс расстроился из-за инцидента в отеле. Он до сих пор привязан к звезде и очень переживает за ее состояние.

Об этом пишет Us Weekly.

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Экс Бритни Спирс Сэм Асгари "чувствует себя ужасно" после ее травмирования в отеле Chateau Marmont. Он надеется, что она в порядке.

"Сэм всегда будет иметь слабость к Бритни и всегда будет защищать ее", — рассказывает инсайдер.

Недавно Бритни Спирс вызвали скорую в гостиницу и папарацци сфотографировали ее очень смущенной. Она прикрывалась подушкой и была в растерянности.

"Она подвернула лодыжку, когда шла по лестнице. С ней все хорошо", — говорили тогда инсайдеры.

Впрочем, была и информация, что травма произошла из-за ее нынешнего парня Пола Ричарда Солиза.

"Бритни была расстроена, когда Пол пытался покинуть отель после того, как посетил ее номер. У них не было споров, но Бритни была расстроена", — рассказал свидетель событий.

История отношений Спирс и Асгари

Они встречались более семи лет, однако были женаты только год. Именно Сэм подал на развод в августе 2023 года. Причиной стали "непримиримые разногласия". 2 мая этого года они официально развелись и больше не общаются.

Напомним, мы рассказывали, чем занималась Бритни Спирс со своим бойфрендом в гостинице. Также психиатр прокомментировал поведение звезды за последнее время диагноз шокирует.