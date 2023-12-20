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Экс-муж Бритни Спирс после развода похудел почти на 20 килограмм

20 декабря 2023 15:23
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Экс-муж Бритни Спирс после развода похудел почти на 20 килограмм
Эксмужчина Бритни Спирс Сэм Асгари. Фото: instagram.com/samasghari
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Экс-муж Бритни Спирс, модель и фитнес-тренер Сэм Асгари показал, как изменился после развода с певицей. И в лучшую сторону! Мужчина сбросил около 20 килограммов.

Об этом пишет Page Six.

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"Небольшая трансформация"

Оказывается, за чуть больше года брака с эпатажной певицей Бритни Спирс фитнес-модель, 29-летний Сэм Асгари довольно сильно набрал вес.

Однако рассказал об этом только сейчас, когда ему удалось похудеть.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Что ж, за последние пять месяцев со мной произошла небольшая трансформация, я потерял где-то хорошие 16-18 килограммов", — рассказал Сэм.

Он поделился, что решил привести себя в порядок не затем, чтобы что-то доказать Бритни, а потому что у него появилось больше свободного времени.

"Когда ты сам по себе и одинок — это действительно хорошая возможность сосредоточиться на себе", — сказал Сэм.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мужчина кроме себя также уделяет сейчас много времени работе и отмечает, что не собирается пока налаживать свою личную жизнь.

"В настоящее время я сосредотачиваюсь на работе. В ближайшее время я точно не планирую регистрироваться в приложениях для знакомств. Однозначно", — заявил Асгари.

Напомним, Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.

Также мы писали, что Бритни Спирс отказывается видеть отца даже после того, как он лишился ноги.

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