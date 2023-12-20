Экс-муж Бритни Спирс после развода похудел почти на 20 килограмм
Экс-муж Бритни Спирс, модель и фитнес-тренер Сэм Асгари показал, как изменился после развода с певицей. И в лучшую сторону! Мужчина сбросил около 20 килограммов.
Об этом пишет Page Six.
"Небольшая трансформация"
Оказывается, за чуть больше года брака с эпатажной певицей Бритни Спирс фитнес-модель, 29-летний Сэм Асгари довольно сильно набрал вес.
Однако рассказал об этом только сейчас, когда ему удалось похудеть.
"Что ж, за последние пять месяцев со мной произошла небольшая трансформация, я потерял где-то хорошие 16-18 килограммов", — рассказал Сэм.
Он поделился, что решил привести себя в порядок не затем, чтобы что-то доказать Бритни, а потому что у него появилось больше свободного времени.
"Когда ты сам по себе и одинок — это действительно хорошая возможность сосредоточиться на себе", — сказал Сэм.
Мужчина кроме себя также уделяет сейчас много времени работе и отмечает, что не собирается пока налаживать свою личную жизнь.
"В настоящее время я сосредотачиваюсь на работе. В ближайшее время я точно не планирую регистрироваться в приложениях для знакомств. Однозначно", — заявил Асгари.
Напомним, Бритни Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода.
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