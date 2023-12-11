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Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення

11 грудня 2023 18:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення
Співачка Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Брітні Спірс розповіла, що вчиться бути самотньою після розлучення із чоловіком Семом Асгарі. Зірка поділилася, що зрозуміла, що "все не так добре".

Про це Спірс написала у своїй соціальній мережі.

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Стан співачки викликає багато запитань у її шанувальників: після розлучення з чоловіком Брітні Спірс часто почала публікувати не лише фото в оголеному вигляді. Зірка не тільки посварился із власними синами, але й викладає знімки з невідомими чоловіками.

 

Співачка Брітні Спірс розповіла, що нового дізналася про себе післяс розлучення. Фото: instagram.com/britneyspears/
Співачка Брітні Спірс розповіла, що нового дізналася про себе післяс розлучення. Фото: instagram.com/britneyspears/

"Так дивно бути самотньою. У мене було багато часу, щоб по-справжньому озирнутися назад, побачити все добре і погане...Я зрозуміла, що все зовсім не так добре, розмовляючи сама з собою", — говорить співачка.

Спірс розповіла, що їй нудно, але водночас вона багато чого боїться.

"Так багато людей втручалися в моє життя, коли я росла. Але тепер бути егоїстичною і навчитися отримувати від цього задоволення — просто неймовірно. Мною легко маніпулювати, і я повністю розкриваю перед людиною свою душу. Але я над цим працюю. Мені потрібно знайти час, щоб зупинитися та озирнутися, переоцінити себе та зрозуміти, наскільки це добре для мене", — написала вона.

Шанувальники також підозрюють, що співачка не п'є необхідних їй ліків, які стабілізують її стан на тлі зриву 2008 року, а проконтролювати її нікому.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс втратив ногу.

Раніше ми писали, що Брітні Спірс фіналізує розлучення із Семом Асгарі.

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