Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення
Співачка Брітні Спірс розповіла, що вчиться бути самотньою після розлучення із чоловіком Семом Асгарі. Зірка поділилася, що зрозуміла, що "все не так добре".
Про це Спірс написала у своїй соціальній мережі.
Брітні Спірс відверто розповіла про переживання
Стан співачки викликає багато запитань у її шанувальників: після розлучення з чоловіком Брітні Спірс часто почала публікувати не лише фото в оголеному вигляді. Зірка не тільки посварился із власними синами, але й викладає знімки з невідомими чоловіками.
"Так дивно бути самотньою. У мене було багато часу, щоб по-справжньому озирнутися назад, побачити все добре і погане...Я зрозуміла, що все зовсім не так добре, розмовляючи сама з собою", — говорить співачка.
Спірс розповіла, що їй нудно, але водночас вона багато чого боїться.
"Так багато людей втручалися в моє життя, коли я росла. Але тепер бути егоїстичною і навчитися отримувати від цього задоволення — просто неймовірно. Мною легко маніпулювати, і я повністю розкриваю перед людиною свою душу. Але я над цим працюю. Мені потрібно знайти час, щоб зупинитися та озирнутися, переоцінити себе та зрозуміти, наскільки це добре для мене", — написала вона.
Шанувальники також підозрюють, що співачка не п'є необхідних їй ліків, які стабілізують її стан на тлі зриву 2008 року, а проконтролювати її нікому.
Нагадаємо, батько Брітні Спірс втратив ногу.
Раніше ми писали, що Брітні Спірс фіналізує розлучення із Семом Асгарі.
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