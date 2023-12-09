Ніколи у житті — Брітні Спірс відмовляється бачити батька навіть після того, як він втратив ногу

Співачка Брітні Спірс із батьком. Фото: instagram.com/pagesix/

Співачка Брітні Спірс "ніколи" не помириться зі своїм батьком Джеймі, навіть через його хворобу та ампутацію ноги. Знаменитість відмовляється пробачити чоловіка, який "заподіяв їй біль" у спосіб, який "неможливо уявити".

Про це пише Daily Mail.

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42-річна співачка натякнула на можливе возз’єднання після того, як поділилася серією фотографій в Instagram зі своїми синами Шоном і Джейденом, і з її 71-річним батьком. Чоловік контролював її 13-років.

Але джерело, близьке до співачки, заперечило будь-які розмови про спробу покращити їхні зруйновані стосунки та підтвердило, що співачка продовжує судитися зі своїм батьком.

"Немає жодного шансу, що Брітні помириться зі своїм татом. Він завдав їй нечуваного болю, і, незалежно від того, що станеться з його здоров’ям, вона ніколи не пробачить цього чоловіка, живого чи мертвого. Єдина причина, чому Брітні додала цю фотографію, це те, що вона любить фотографію з сином. Це не було пов’язано ні з її батьком, ні з його проблемами зі здоров’ям", — сказало джерело.

Фотографія, на якій зображений Джеймі, була зроблена в Лос-Анджелесі в 2008 році — в рік, коли співачка була змушена піти під опіку — і показує, як він гуляє з Брітні та одним із своїх онуків.

Брітні детально описала "жорстоке поводження" з боку свого батька-алкоголіка протягом багатьох років у своїх недавніх мемуарах "Жінка в мені", стверджуючи, що він стежив за кожним її кроком і сприймав її як не що інше, як "грошовий потік" сім’ї. Вона також стверджувала, що батько погрожував їй судом, якщо вона не погодиться на ще одне перебування в реабілітаційному закладі в 2018 році, і сказав, що вона буде виглядати як "ідіотка", якщо вона відмовиться.

У своїй книзі Брітні детально описала численні випадки, коли вона нібито зазнавала насильства з боку її батька.

Нещодавно стало відомо, що батьку артистки ампутували ногу.

"Він переніс п'ять невдалих операцій, щоб стримати інфекцію, і лікарі вирішили, що єдиним способом врятувати його — ампутація", — говорить інсайдер.

Джеймі взяв повний контроль над життям Брітні в 2008 році, коли він став її опікуном після психічного зриву в її будинку на Малхолланд Драйв в Беверлі Хіллз.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала епічні селфі з Брітні Спірс.

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс фіналізує розлучення із Семом Асгарі.