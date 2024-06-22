Блогер Олександр Волошин хайпанув на переїзді та натякнув про Варшаву

Блогер, бізнесмен, співак Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер, бізнесмен та з недавніх пір музичний виконавець Олександр Волошин не раз влаштовував пранки в мережі. Цього разу він заявив про переїзд, але його слова кожен інтерпретував по своєму.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Волошина.

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Пранк про переїзд від Олександра Волошина

Блогер, якому восени виповниться 27 років, певний час "підігрівав" публіку, а згодом опублікував сторіз, в якій заявив — через тиждень він переїжджає. За словами Волошина, так склалися обставини. Пункт призначення блогер зазначив "Варашава". Тож не дивно, що багато хто подумав про столицю Польщі та друкарську помилку Олександра.

Пранк від Олександра Волошина. Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Після цього в мережі почали писати новини, що блогер переїжджає у Польщу. На тлі того, що раніше користувачі обговорювали його виїзди за кордон, з’явились негативні коментарі. Сам же Волошин заявив — від всіх своїх друзів та приятелів він отримав лише підтримку. А згодом зізнався — все було сплановано.

"Але змушений когось порадувати, а когось розчарувати: у Варшаву я не переїжджаю. А от на рахунок "Варашави" я ще подумаю", — заявив блогер.

Яку мету, окрім хайпу, переслідував — Волошин не розповів. Але згодом почав сторітелінг про найближчі важливі зміни у своєму житті. Скоріш за все — привернути увагу до цієї теми і був план колишнього чоловіка Трінчер.

Олександр Волошин показав реакцію приятелів. Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Зазначимо, що наприкінці минулої осені Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про своє розлучення. Вони були в шлюбі лише один рік. Весілля відгуляли 26 вересня 2022-го в одному з київських заміських комплексів. Однією з причин став нестабільний емоційний стан Волошина та його лікування. Про це відверто розповідав і сам блогер.

Весілля Анни Трінчер та Олександра Волошина. Фото: Instagram/annatrincher_official

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки в місяць заробляє відома блогерка Юлія Верба. Також ми розповідали, що блогерки Анна Трінчер, Діана Глостер, Аніта Соловей та Валерія Андріївна у новому випуску шоу "Перепрошую" обговорили дружбу.