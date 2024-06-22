Блогер Александр Волошин хайпанул на переезде и намекнул о Варшаве

Блогер, бизнесмен, певец Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Бывший муж певицы Анны Тринчер, блогер, бизнесмен и с недавних пор музыкальный исполнитель Александр Волошин не раз устраивал пранки в сети. На этот раз он заявил о переезде, но его слова каждый интерпретировал по-своему.

Соответствующие сториз появились в Instagram Волошина.

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Пранк о переезде от Александра Волошина

Блогер, которому осенью исполнится 27 лет, некоторое время "подогревал" публику, а впоследствии опубликовал сториз, в которой заявил — через неделю он переезжает. По словам Волошина, так сложились обстоятельства. Пункт назначения блогер указал "Варашава". Неудивительно, что многие подумали о столице Польши и опечатке Александра.

Пранк от Александра Волошина. Скриншоты: Instagram/voloshyn_xx

После этого в сети начали писать новости, что блогер переезжает в Польшу. На фоне того, что пользователи ранее обсуждали его выезды за границу, появились негативные комментарии. Сам же Волошин заявил: от всех своих друзей и приятелей он получил только поддержку. А потом признался — все было спланировано.

"Но вынужден кого-то порадовать, а кого-то разочаровать: в Варшаву я не переезжаю. А вот на счет "Варашавы" я еще подумаю", — заявил блогер.

Какую цель, кроме хайпа, преследовал — Волошин не рассказал. Но впоследствии начал сторителинг о ближайших важных изменениях в своей жизни. Скорее всего, привлечь внимание к этой теме и был план бывшего мужа Тринчер.

Александр Волошин показал реакцию друзей. Скриншоты: Instagram/voloshyn_xx

Отметим, что в конце прошлой осени Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе. Они были в браке всего один год. Свадьбу отыграли 26 сентября 2022-го в одном из киевских загородных комплексов. Одной из причин стало нестабильное эмоциональное состояние Волошина и его лечение. Об этом откровенно рассказывал и сам блогер.

Свадьба Анны Тринчер и Александра Волошина. Фото: Instagram/annatrincher_official

Напомним, ранее мы писали, сколько в месяц зарабатывает известный блогер Юлия Верба. Также мы рассказывали, что блогеры Анна Тринчер, Диана Глостер, Анита Соловий и Валерия Андреевна в новом выпуске шоу "Перепрошую" обсудили дружбу.