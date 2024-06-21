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Шоу "Перепрошую" з Анною Трінчер — популярні блогерки відверто розповіли про дружбу

21 червня 2024 11:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Трінчер, Diana Gloster, Аніта Соловей про дружбу у новому випуску шоу "Перепрошую"
Блогерки Анна Трінчер, Diana Gloster, Аніта Соловей та Валерія Андріївна. Фото: менеджмент артиста
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярні українські блогерки Анна Трінчер, Diana Gloster, Аніта Соловей та Валерія Андріївна у новому випуску шоу "Перепрошую" обговорили дружбу. Дівчата поділилися власними історіями.

Випуск було опубліковано на YouTube-каналі Анни Трінчер.

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У кожному епізоді блогерки сміливо розповідають про свої особисті історії та обговорюють теми, які зазвичай залишаються за кадром.

Темою другого випуску стала дружба. У ньому інфлюенсери  відверто поділяться своїми переживаннями та досвідом у створенні та підтримці дружніх взаємин.

Анна Трінчер, Diana Gloster, Аніта Соловей та Валерія Андріївна відкрито обговорять цю тему, розкриваючи всі тонкощі стосунків: заздрість, ревнощі та справжнє значення дружби.

Шоу "Перепрошую" з Анною Трінчер — популярні блогерки відверто розповіли про дружбу - фото 1
Кадр із шоу "Перепрошую". Фото: скриншот YouTube

"Моя мама часто мене порівнювала з іншими дівчатами, які щось досягли.  Мені довелося з цим працювати і пропрацьовувати це досить багато років", — розповіла Анна Трінчер.

"Моя найкраща подруга в якийсь момент стала заробляти більше мене. Я дуже сильно заздрила їй і була токсичною", — поділилася Валерія Андріївна.

"Моя перша панічна атака сталася після сварки з Анітою. Ми посварилися через мій пост", — поділася Diana Gloster.

"На мене також можуть впливати мої знайомі та друзі, але я завжди буду спиратися саме на свою думку", — розповіла Аніта Соловей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер показала себе з хлопцем, який знімався в інтимі за гроші. А також артистка наважилася на лазерну корекцію зору.

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Анна Трінчер
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