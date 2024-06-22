Колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджиоглу натякнув на третє весілля

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу та модель, телеведуча Анастасія. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Ексчоловік співачки Ані Лорак, яка продовжує працювати в Росії, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу натякнув на третє весілля. При чому попереднє він відгуляв під Києвом влітку минулого року.

Про новий для себе шлюб він та його обраниця повідомили у своїх соцмережах.

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Українська модель Анастасія, яка також зазначила у своєму профілі, що вона є телеведучою, відпочиває з Муратом на його батьківщині. Раніше туди він також привозив своїх двох колишніх дружин — співачку-коллаборантку Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) та візажистку Лілію Реус.

Втім останні понад пів року в його соцмережах з’являється лише Анастасія. Дівчина веде соцмережі російською. І саме в сторіз свого Instagram опублікувала свою та Мурата руки, на яких є обручки. "Чоловік", — лаконічно додала Анастасія.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею. Скриншоти: Instagram/anastasija_foxy2

Прямо зіркова парочка не заявила, що відгуляли весілля або ж просто розписалися. Мурат Налчаджиоглу не став робити репости у свої соцмережі, але також опублікував фото зі стрункою обраницею, яке лаконічно підписав "Моя" та додав чомусь окрім смайла сердечка ніж.

Ймовірна нова дружина Мурата Налчаджиоглу. Скриншот: Instagram/muratnalca

Щодо Ані Лорак, то Мурат познайомився зі співачкою в Анталії влітку 2003 року. У 2004-му він переїхав до неї в Україну, а 2009-му вони одружились. В червні 2011-го народилась їхня єдина донька Софія. В січні 2019 року зіркова пара офіційно розлучилась.

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, як музичні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували річницю весілля. Також ми розповідали, що голлівудські актори Наомі Воттс і Біллі Крудап зіграли друге весілля у Мехіко.