Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували сьому річницю весілля

Весілля Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Фото: Instagram/tonya_matvienko

Музичні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували річницю весілля. Його вони відгуляли 15 червня 2017 року.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах артистів.

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Арсен Мірзоян опублікував фотографію з весілля, на якому Тоня стоїть спиною до камери та тримає букет в руках. Знаменитості цілуються, а на задньому фоні за них радіє Ніна Матвієнко, яка померла минулого року.

"Сім років в законі! "Хто ж тепер злодій?". Люблю тебе, моя королева", — лаконічно привітав в соцмережах дружину Мірзоян.

Артист також показав букет квитів, який особисто вручив Тоні на порозі їхнього будинку. Арсен не знав, що Матвієнко знімає на камеру. А коли вона про це сказала, то встав на коліно, вручив букет та поцілував кохану.

Арсен Мірзоян з букетом для дружини. Фото: Instagram знаменитостей

Мірзоян та Матвієнко познайомилася у 2011 році на зйомках першого сезону шоу "Голос країни". Знайти спільну мову їм вдалося вже після фіналу. Через рік спілкування Арсен зрозумів, що це кохання, та пішов від першої дружини, з якою виховував двох синів.

На початку 2016 року в Мірзояна та Матвієнко народилась донька Ніна. А за півтора року вони відгуляли весілля. Для Тоні цей шлюб також став другим. Від першого чоловіка в 1999 році вона народила доньку Уляну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські актори Наомі Воттс і Біллі Крудап зіграли друге весілля. Також ми розповідали, що режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою.