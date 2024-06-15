Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували сьому річницю весілля

Матвієнко та Мірзоян святкують річницю весілля
Музичні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували річницю весілля. Його вони відгуляли 15 червня 2017 року.
Відповідні публікації з’явились в соцмережах артистів.
Річниця весілля Мірзояна і Матвієнко
Арсен Мірзоян опублікував фотографію з весілля, на якому Тоня стоїть спиною до камери та тримає букет в руках. Знаменитості цілуються, а на задньому фоні за них радіє Ніна Матвієнко, яка померла минулого року.
"Сім років в законі! "Хто ж тепер злодій?". Люблю тебе, моя королева", — лаконічно привітав в соцмережах дружину Мірзоян.
Артист також показав букет квитів, який особисто вручив Тоні на порозі їхнього будинку. Арсен не знав, що Матвієнко знімає на камеру. А коли вона про це сказала, то встав на коліно, вручив букет та поцілував кохану.
Мірзоян та Матвієнко познайомилася у 2011 році на зйомках першого сезону шоу "Голос країни". Знайти спільну мову їм вдалося вже після фіналу. Через рік спілкування Арсен зрозумів, що це кохання, та пішов від першої дружини, з якою виховував двох синів.
На початку 2016 року в Мірзояна та Матвієнко народилась донька Ніна. А за півтора року вони відгуляли весілля. Для Тоні цей шлюб також став другим. Від першого чоловіка в 1999 році вона народила доньку Уляну.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудські актори Наомі Воттс і Біллі Крудап зіграли друге весілля. Також ми розповідали, що режисер та військовослужбовець Ахтем Сеітаблаєв скасував весілля з нареченою.
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