Бывший муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу намекнул на третью свадьбу

Бывший муж предательницы Лорак намекнул на третий брак — кто избранница бизнесмена
Экс-муж певицы Ани Лорак, которая продолжает работать в России, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу намекнул на третью свадьбу. Причем предыдущую он отыграл под Киевом летом прошлого года.
О новом для себя браке он и его избранница сообщили в своих соцсетях.
Личная жизнь экс-мужа Ани Лорак
Украинская модель Анастасия, которая также отметила в своем профиле, что она телеведущая, отдыхает с Муратом на его родине. Ранее туда он также привозил своих двух бывших жен — певицу-коллаборантку Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) и визажистку Лилию Реус.
Впрочем, последние более полугода в его соцсетях появляется только Анастасия. Девушка ведет соцсети на русском. И именно в сториз своего Instagram опубликовала свою и Мурата руки, на которых есть обручальные кольца. "Муж", — лаконично добавила Анастасия.
Прямо звездная парочка не заявила, что сыграли свадьбу или просто расписались. Мурат Налчаджиоглу не стал делать репосты в свои соцсети, но также опубликовал фото со стройной избранницей, которое лаконично подписал "Моя" и добавил почему-то кроме смайла сердечка нож.
Относительно Ани Лорак Мурат познакомился с певицей в Анталии летом 2003 года. В 2004-м он переехал к ней в Украину, а в 2009 они поженились. В июне 2011-го родилась их единственная дочь София. В январе 2019 года звездная пара официально развелась.
Напомним, ранее мы писали, как музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали годовщину свадьбы. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли вторую свадьбу в Мехико.
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