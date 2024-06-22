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Бывший муж предательницы Лорак намекнул на третий брак — кто избранница бизнесмена

22 июня 2024 16:06
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Бывший муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу намекнул на третью свадьбу
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и модель, телеведущая Анастасия. Фото: Instagram/anastasija_foxy2
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Экс-муж певицы Ани Лорак, которая продолжает работать в России, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу намекнул на третью свадьбу. Причем предыдущую он отыграл под Киевом летом прошлого года.

О новом для себя браке он и его избранница сообщили в своих соцсетях.

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Украинская модель Анастасия, которая также отметила в своем профиле, что она телеведущая, отдыхает с Муратом на его родине. Ранее туда он также привозил своих двух бывших жен — певицу-коллаборантку Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) и визажистку Лилию Реус.

Впрочем, последние более полугода в его соцсетях появляется только Анастасия. Девушка ведет соцсети на русском. И именно в сториз своего Instagram опубликовала свою и Мурата руки, на которых есть обручальные кольца. "Муж", — лаконично добавила Анастасия.

Эксмуж Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей. Скриншоты: Instagram/anastasija_foxy2

Прямо звездная парочка не заявила, что сыграли свадьбу или просто расписались. Мурат Налчаджиоглу не стал делать репосты в свои соцсети, но также опубликовал фото со стройной избранницей, которое лаконично подписал "Моя" и добавил почему-то кроме смайла сердечка нож.

Избранница Мурата Налчаджиоглу
Вероятная новая жена Мурата Налчаджиоглу. Скриншот: Instagram/muratnalca

Относительно Ани Лорак Мурат познакомился с певицей в Анталии летом 2003 года. В 2004-м он переехал к ней в Украину, а в 2009 они поженились. В июне 2011-го родилась их единственная дочь София. В январе 2019 года звездная пара официально развелась.

Ани Лорак и Мурат
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, как музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали годовщину свадьбы. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли вторую свадьбу в Мехико.

Ани Лорак
соцсети
свадьба
Мурат Налчаджиоглу
модель

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