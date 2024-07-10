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Ексчоловіка Трінчер звинуватили в крадіжці 5 млн гривень донатів для Охматдиту — його відповідь

10 липня 2024 20:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Олександра Волошина звинуватили в крадіжці мільйонів гривень донатів для Охматдиту
Блогер, бізнесмен Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер, бізнесмен Олександр Волошин опинився в неприємній ситуації. В день масованого ракетного обстрілу окупантів міст України (понеділок, 8 липня), зокрема столиці, колишній чоловік співачки, акторки Анни Трінчер оголосив збір грошей для допомоги дитячій лікарні "Охматдит". Тепер його звинувачують в крадіжці коштів. 

Про це Волошин розповів у сторіз свого Instagram.

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Один з Telegram-каналів, на який підписано понад 450 тисяч фолловерів, заявив, що зібрані Волошиним та його підписниками 5 млн гривень для "Охматдиту" блогер вкрав. Жодних доказів адміни пабліку не надали.

Вони згадали, що днями Олександр розповідав про втрату великої суми грошей в криптовалюті. Нібито блогер через це і привласнив собі благодійні кошти, аби полегшити фінансове становище. Відреагував Волошин емоційно. 

Звинувачення в бік Олександра Волошина
Олександр Волошин відреагував на звинувачення в шахрайстві. Скриншот: Instagram/voloshyn_xx

Колишній чоловік Анни Трінчер заявив, що він неодноразово у своїх соцмережах говорив, що вже вибірково передає гроші родинам дітей з "Охматдиту". Звіт Волошин з командою обіцяє надати вже незабаром.

Відповідь Олександра Волошина про донати
Олександр Волошин розповів про донати для "Охматдиту". Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Втім, в коментарях під публікацією в Telegram-каналі Олександра вже почали хейтити користувачі месенджера. Деякі з закидів Волошин показав в скриншоті. 

Олександра Волошина хейтять за збір
Реакція користувачів мережі на звинувачення в бік Волошина. Скриншот: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Юлія Верба відреагувала на хейт українців щодо її слів після ракетного обстрілу "Охматдиту". Також ми розповідали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін прокоментував дописи блогерів, які закликають до миру за будь-яку ціну.

блогери соцмережі Олександр Волошин шахрайство українські зірки Охматдит донат

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