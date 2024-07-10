Олександра Волошина звинуватили в крадіжці мільйонів гривень донатів для Охматдиту

Блогер, бізнесмен Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Блогер, бізнесмен Олександр Волошин опинився в неприємній ситуації. В день масованого ракетного обстрілу окупантів міст України (понеділок, 8 липня), зокрема столиці, колишній чоловік співачки, акторки Анни Трінчер оголосив збір грошей для допомоги дитячій лікарні "Охматдит". Тепер його звинувачують в крадіжці коштів.

Про це Волошин розповів у сторіз свого Instagram.

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Один з Telegram-каналів, на який підписано понад 450 тисяч фолловерів, заявив, що зібрані Волошиним та його підписниками 5 млн гривень для "Охматдиту" блогер вкрав. Жодних доказів адміни пабліку не надали.

Вони згадали, що днями Олександр розповідав про втрату великої суми грошей в криптовалюті. Нібито блогер через це і привласнив собі благодійні кошти, аби полегшити фінансове становище. Відреагував Волошин емоційно.

Олександр Волошин відреагував на звинувачення в шахрайстві. Скриншот: Instagram/voloshyn_xx

Колишній чоловік Анни Трінчер заявив, що він неодноразово у своїх соцмережах говорив, що вже вибірково передає гроші родинам дітей з "Охматдиту". Звіт Волошин з командою обіцяє надати вже незабаром.

Олександр Волошин розповів про донати для "Охматдиту". Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Втім, в коментарях під публікацією в Telegram-каналі Олександра вже почали хейтити користувачі месенджера. Деякі з закидів Волошин показав в скриншоті.

Реакція користувачів мережі на звинувачення в бік Волошина. Скриншот: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Юлія Верба відреагувала на хейт українців щодо її слів після ракетного обстрілу "Охматдиту". Також ми розповідали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін прокоментував дописи блогерів, які закликають до миру за будь-яку ціну.