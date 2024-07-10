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Бывшего мужа Тринчер обвинили в краже 5 млн гривен донатов для Охматдета — его ответ

10 июля 2024 20:50
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Стас Кожушко
Редактор
Александра Волошина обвинили в краже миллионов гривен донатов для Охматдета
Блогер, бизнесмен Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер, бизнесмен Александр Волошин оказался в неприятной ситуации. В день массированного ракетного обстрела оккупантами городов Украины (понедельник, 8 июля), в частности столицы, бывший муж певицы, актрисы Анны Тринчер объявил сбор денег для помощи детской больнице "Охматдет". Теперь его обвиняют в краже средств.

Об этом Волошин рассказал в сториз своего Instagram.

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Александра Волошина обвинили в мошенничестве

Один из Telegram-каналов, на который подписано более 450 тысяч фолловеров, заявил, что собранные Волошиным и его подписчиками 5 млн гривен для "Охматдета" блогер украл. Никаких доказательств админы паблика не предоставили.

Они вспомнили, что на днях Александр рассказывал о потере большой суммы денег в криптовалюте. Якобы блогер из-за этого и присвоил себе благотворительные средства, чтобы облегчить финансовое положение. Отреагировал Волошин эмоционально.

Обвинение в сторону Александра Волошина
Александр Волошин отреагировал на обвинения в мошенничестве. Скриншот: Instagram/voloshyn_xx

Бывший муж Анны Тринчер заявил, что он не раз в своих соцсетях говорил, что уже избирательно передает деньги семьям детей из "Охматдета". Отчет Волошин с командой обещает предоставить уже вскоре.

Ответ Александра Волошина о донатах
Александр Волошин рассказал о донатах для "Охматдета". Скриншоты: Instagram/voloshyn_xx

Впрочем, в комментариях под публикацией в Telegram-канале Александра уже начали хейтить пользователи мессенджера. Некоторые из упреков Волошин показал в скриншоте.

Александра Волошина хейтят за сбор
Реакция пользователей сети на обвинение в сторону Волошина. Скриншот: Instagram/voloshyn_xx

Напомним, ранее мы писали, что блогер Юлия Верба отреагировала на хейт украинцев по поводу ее слов после ракетного обстрела "Охматдета". Также мы рассказывали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин прокомментировал публикации блогеров, призывающих к миру любой ценой.

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