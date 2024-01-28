Екснаречена Володимира Кличка заступилась за колегу, яка висловилась про Палестину

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр. Фото: Instagram/haydenpanettiere

Американська акторка Гейден Панеттьєр, яка була нареченою боксера Володимира Кличка та народила від нього доньку, прокоментувала звільнення з франшизи "Крик" своєї колеги. Вона встала на захист мексиканської акторки Мелісси Баррери, яка підтримала Палестину.

Про це пише видання Variety.

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34-річна екснаречена Володимира Кличка висловилася щодо звільнення Мелісси Баррери з серії фільмів жахів, назвавши її суперечливий відхід "дуже несправедливим і засмучуючим".

Баррера, яка зіграла у фільмах "Крик" 2022 року та "Крик VI" 2023-го (в якому з’явилась і Гейден Панеттьєр), була звільнена в листопаді минулого року з майбутнього фільму "Крик VII" після того, як її публікації в соціальних мережах про Палестину були визнані антисемітськими. Такий висновок зробила компанія Spyglass, головний виробник хітової франшизи жахів.

"Після того, як вона висловилася, ціла купа інших акторів і людей в індустрії почали робити те саме, правда? Ніби вона зробила це раніше за всіх. Знаєте, багато людей насправді не питали її, як вона почувається. Мелісса така ж погана людина, як і акторка. Вона постраждала від цього, але думаю, що вона сприйняла це спокійно і була дуже люб’язною", — прокоментувала Гейден Панеттьєр.

Мелісса Баррера та Дженна Ортега у фільмі "Крик". Фото: Paramount Pictures

Після звільнення Баррери також було підтверджено, що Дженна Ортега покидає франшизу "Крик". Джерела стверджують, що вихід зірки серіалу "Венздей" пов’язаний зі складним робочим графіком, а не Палестиною.

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