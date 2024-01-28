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Мартін Скорсезе розповів, чому не дивиться свої фільми у кінотеатрах

28 січня 2024 06:30
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Стас Кожушко
Редактор
Мартін Скорсезе розповів, чому не дивиться свої фільми у кінотеатрах
Американський режисер Мартін Скорсезе. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американський режисер Мартін Скорсезе продовжує давати інтерв’ю напередодні церемонії нагородження премії "Оскар". 81-річний артист претендує на чергову статуетку за фільм "Вбивці квіткової повні" з Леонардо Ді Капріо та Робертом де Ніро в головних ролях. А втім, дивитися свої фільми на великих екранах Мартін не любить. 

Про це пише видання Variety.

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За словами Мартіна, останнім часом йому подобаються зали з технологією IMAX. Однак режисер рідко ходить до кінотеатрів. А свої фільми там взагалі не дивиться.  

"Я невисокого зросту, і переді мною завжди сидить якась велика людина. Те саме з Бродвеєм — я не можу ходити до театру. Ти заходиш усередину, сідаєш ззаду і дивишся вгору", — зауважив Мартін Скорсезе.

Але не лише це є причиною того, що титулований режисер не відвідує кінотеатри. Скорсезе не подобається поведінка глядачів під час перегляду того чи іншого фільму.  

"На регулярних сеансах я помічаю, що глядачі стали трохи гучнішими, ніж раніше. Але, можливо, це як у 1950-х роках, коли ми кричали в екран", — підсумував артист. 

Зазначимо, що фільм "Вбивці квіткової повні" претендує на 10 статуеток премії Оскар. Церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі вже 10 березня (рано вранці 11 березня за київським часом). 

Нагадаємо, раніше ми писали, що український фільм про війну визнали найкращим на кінофестивалі Санденс. Також ми розповідали, що акторки Тільда Свінтон та Джуліанн Мур знімуться в першому англомовному фільмі іспанського режисера Педро Альмодовара.

кіно
фільм
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кінотеатри

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