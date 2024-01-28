Мартін Скорсезе розповів, чому не дивиться свої фільми у кінотеатрах

Американський режисер Мартін Скорсезе. Фото: Reuters

Американський режисер Мартін Скорсезе продовжує давати інтерв’ю напередодні церемонії нагородження премії "Оскар". 81-річний артист претендує на чергову статуетку за фільм "Вбивці квіткової повні" з Леонардо Ді Капріо та Робертом де Ніро в головних ролях. А втім, дивитися свої фільми на великих екранах Мартін не любить.

Про це пише видання Variety.

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За словами Мартіна, останнім часом йому подобаються зали з технологією IMAX. Однак режисер рідко ходить до кінотеатрів. А свої фільми там взагалі не дивиться.

"Я невисокого зросту, і переді мною завжди сидить якась велика людина. Те саме з Бродвеєм — я не можу ходити до театру. Ти заходиш усередину, сідаєш ззаду і дивишся вгору", — зауважив Мартін Скорсезе.

Але не лише це є причиною того, що титулований режисер не відвідує кінотеатри. Скорсезе не подобається поведінка глядачів під час перегляду того чи іншого фільму.

"На регулярних сеансах я помічаю, що глядачі стали трохи гучнішими, ніж раніше. Але, можливо, це як у 1950-х роках, коли ми кричали в екран", — підсумував артист.

Зазначимо, що фільм "Вбивці квіткової повні" претендує на 10 статуеток премії Оскар. Церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі вже 10 березня (рано вранці 11 березня за київським часом).

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