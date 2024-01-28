Бывшая невеста Владимира Кличко вступилась за коллегу, которая высказалась о Палестине

Голливудская актриса Хейден Панеттьер. Фото: Instagram/haydenpanettiere

Американская актриса Хейден Панеттьер, которая была невестой боксера Владимира Кличко и родила от него дочь, прокомментировала увольнение с франшизы "Крик" своей коллеги. Она встала на защиту мексиканской актрисы Мелиссы Барреры, поддержавшей Палестину.

Об этом пишет издание Variety.

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34-летняя экс-невеста Владимира Кличко высказалась об увольнении Мелиссы Барреры из серии фильмов ужасов, назвав ее противоречивый уход "очень несправедливым и удручающим".

Баррера, сыгравшая в фильмах "Крик" 2022 года и "Крик VI" 2023-го (в котором появилась и Хейден Панеттьер), была уволена в ноябре прошлого года из будущего фильма "Крик VII" после того, как ее публикации в социальных сетях о Палестине были признаны антисемитскими. Такой вывод сделала компания Spyglass, главный производитель хитовой франшизы ужасов.

"После того, как она выразилась, много других актеров и людей в индустрии начали делать то же, правда? Будто она сделала это раньше всех. Знаете, многие люди на самом деле не спрашивали ее, как она чувствует себя. Мелисса такой же плохой человек, как и актриса. Она пострадала от этого, но думаю, что она восприняла это спокойно и была очень любезной", — прокомментировала Хейден Панеттьер.

Мелисса Баррера и Дженна Ортега в фильме "Крик". Фото: Paramount Pictures

После увольнения Барреры также было подтверждено, что Дженна Ортега покидает франшизу "Крик". Источники утверждают, что выход звезды сериала "Уэнздей" связан со сложным рабочим графиком, а не Палестиной.

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