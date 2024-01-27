Український фільм про війну визнали найкращим на кінофестивалі Санденс

Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: Diego Romero

Український документальний фільм "Порцелянова війна", який було знято в копродукції зі США, отримав гран-прі найбільшого незалежного кінофестивалю Сполучених Штатів, Sundance Film Festival ("Санденс"). Це вже сьома стрічка від Україн, яка була представлена на фестивалі з моменту першої участі нашої країни у 2020 році.

Про це повідомляє видання Euromaidan Press.

Читайте також:

Україну відзначили на "Санденсі"

Стрічка отримала гран-прі від журі в категорії "Документальний фільм". Оргкомітет прокоментував стрічку "Порцелянова війна" як найвище прагнення до добра з одночасним опором тоталітарній агресії та збереженням людства.

"Під рев винищувачів і ракетні удари українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися і битися разом із солдатами, якими вони стали. Зухвало знаходячи красу серед руйнування, вони показують, що хоча легко змусити людей налякатися, важко знищити їхню пристрасть до життя", — йдеться в описі фільму.

Режисерами фільму "Порцелянова війна" виступили Слава Леонтьєв (колишній солдат спецназу) та Брендан Белломо. Цьогорічний Sundance Film Festival став ювілейним. Він пройшов в 40-ве.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії "Оскар-2024". Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.