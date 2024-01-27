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Український фільм про війну визнали найкращим на кінофестивалі Санденс

27 січня 2024 19:42
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Стас Кожушко
Редактор
Український фільм про війну визнали найкращим на кінофестивалі Санденс
Кадр з фільму "Порцелянова війна". Фото: Diego Romero
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український документальний фільм "Порцелянова війна", який було знято в копродукції зі США, отримав гран-прі найбільшого незалежного кінофестивалю Сполучених Штатів, Sundance Film Festival ("Санденс"). Це вже сьома стрічка від Україн, яка була представлена на фестивалі з моменту першої участі нашої країни  у 2020 році.

Про це повідомляє видання Euromaidan Press.

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Стрічка отримала гран-прі від журі  в категорії "Документальний фільм". Оргкомітет прокоментував стрічку "Порцелянова війна" як найвище прагнення до добра з одночасним опором тоталітарній агресії та збереженням людства.

"Під рев винищувачів і ракетні удари українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися і битися разом із солдатами, якими вони стали. Зухвало знаходячи красу серед руйнування, вони показують, що хоча легко змусити людей налякатися, важко знищити їхню пристрасть до життя", — йдеться в описі фільму. 

Режисерами фільму "Порцелянова війна" виступили Слава Леонтьєв (колишній солдат спецназу) та Брендан Белломо. Цьогорічний Sundance Film Festival став ювілейним. Він пройшов в 40-ве. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії "Оскар-2024". Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.

війна
кіно
премія
Голлівуд

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