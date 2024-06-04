Американська тенісистка Серена Вільям вдягнула сукню від українського бренду — фото

Американська тенісистка Серена Вільямс із подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка в минулому здобула титул "першої ракетки світу", вдягнула сукню від українського бренду. Вона обрала чорне вбрання від Anna October.

Про це написав Vogue.

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Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала вечірку Audemars Piguet у Мілані. Для цього вечору вона обрала чорну сукню від українського бренду Anna October.

Ефектні вирізи та блискуча тканина ефектно підкреслили підтягнуту фігуру спортсменки. Вона вдягнула модель Willow з колекції Spring-Summer 2024.

Американська тенісистка Серена Вільямс з подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine

Американська тенісистка Серена Вільямс з подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine

Нагадаємо, модний будинок Dior презентував нову колекцію в історичних садах замку Драммод. Також українські бренди підкорили червоний хідник на Каннському кінофестивалі.