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Експерша ракетка світу приміряла розкішну сукню від українського бренду

4 червня 2024 21:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Американська тенісистка Серена Вільям вдягнула сукню від українського бренду — фото
Американська тенісистка Серена Вільямс із подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка в минулому здобула титул "першої ракетки світу", вдягнула сукню від українського бренду. Вона обрала чорне вбрання від Anna October. 

Про це написав Vogue.

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Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала вечірку Audemars Piguet у Мілані. Для цього вечору вона обрала чорну сукню від українського бренду Anna October. 

Ефектні вирізи та блискуча тканина ефектно підкреслили підтягнуту фігуру спортсменки. Вона вдягнула модель Willow з колекції Spring-Summer 2024.

Американська тенісистка Серена Вільямс з подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Американська тенісистка Серена Вільямс з подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Американська тенісистка Серена Вільямс з подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Американська тенісистка Серена Вільямс з подругою. Фото: instagram.com/vogue_ukraine

Нагадаємо, модний будинок Dior презентував нову колекцію в історичних садах замку Драммод. Також українські бренди підкорили червоний хідник на Каннському кінофестивалі.

Україна
сукня
мода
закордонні зірки
Теніс
Мілан
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