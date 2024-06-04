Американська тенісистка Серена Вільям вдягнула сукню від українського бренду — фото

Експерша ракетка світу приміряла розкішну сукню від українського бренду
Американська тенісистка Серена Вільямс, яка в минулому здобула титул "першої ракетки світу", вдягнула сукню від українського бренду. Вона обрала чорне вбрання від Anna October.
Про це написав Vogue.
Майже перша ракетка світу вдягнула сукню від Anna October
Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала вечірку Audemars Piguet у Мілані. Для цього вечору вона обрала чорну сукню від українського бренду Anna October.
Ефектні вирізи та блискуча тканина ефектно підкреслили підтягнуту фігуру спортсменки. Вона вдягнула модель Willow з колекції Spring-Summer 2024.
Нагадаємо, модний будинок Dior презентував нову колекцію в історичних садах замку Драммод. Також українські бренди підкорили червоний хідник на Каннському кінофестивалі.
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