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Экс-первая ракетка мира примерила роскошное платье от украинского бренда

4 июня 2024 21:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Американская теннисистка Серена Уильям надела платье от украинского бренда.
Американская теннисистка Серена Уильямс с подругой. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская теннисистка Серена Уильямс, в прошлом получившая титул "первой ракетки мира", надела платье от украинского бренда. Она выбрала черную одежду от Anna October.

Об этом написал Vogue.

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Американская теннисистка Серена Уильямс посетила вечеринку Audemars Piguet в Милане. Для этого вечера она выбрала черное платье от украинского бренда Anna October.

Эффектные вырезы и блестящая ткань эффектно подчеркнули подтянутую фигуру спортсменки. Она надела модель Willow из коллекции Spring-Summer 2024 года.

Американская теннисистка Серена Уильямс с подругой. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Американская теннисистка Серена Уильямс с подругой. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Американская теннисистка Серена Уильямс с подругой. Фото: instagram.com/vogue_ukraine
Американская теннисистка Серена Уильямс с подругой. Фото: instagram.com/vogue_ukraine

Напомним, модный дом Dior представил новую коллекцию в исторических садах замка Драммод. Также украинские бренды покорили красный тротуар на Каннском кинофестивале.

Украина
платье
мода
зарубежные звезды
Теннис
Милан
Дизайн

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