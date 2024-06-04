Американская теннисистка Серена Уильям надела платье от украинского бренда.

Экс-первая ракетка мира примерила роскошное платье от украинского бренда
Американская теннисистка Серена Уильямс, в прошлом получившая титул "первой ракетки мира", надела платье от украинского бренда. Она выбрала черную одежду от Anna October.
Об этом написал Vogue.
Почти первая ракетка мира надела платье от Anna October
Американская теннисистка Серена Уильямс посетила вечеринку Audemars Piguet в Милане. Для этого вечера она выбрала черное платье от украинского бренда Anna October.
Эффектные вырезы и блестящая ткань эффектно подчеркнули подтянутую фигуру спортсменки. Она надела модель Willow из коллекции Spring-Summer 2024 года.
Напомним, модный дом Dior представил новую коллекцию в исторических садах замка Драммод. Также украинские бренды покорили красный тротуар на Каннском кинофестивале.
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