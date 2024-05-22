Які українські бренди обрали зірки для Каннського кінофестивалю — фото

Українські бренди підкорили Каннський кінофестиваль — три ефектні образи зірок
Закордонні зірки все частіше обирають українські бренди для червоних хідників. Цьогоріч на Каннському кінофестивалі засяяли сукні від FROLOV, Milla Nova та Valery Kovalska.
Редакція Новини.LIVE зібрала образи.
Зірки в українських брендах на фестивалі у Каннах
Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне обрала для себе розкішну сукню від Milla Nova. Білосніжний бант на спині ефектно підкреслив її струнку фігуру і став родзинкою образу.
Надала перевагу українським дизайнерам і зіркова візажистка Даніель Маркан. Вона вирішила відчути себе спокусницею Джей Ло, адже вона також надає перевагу цьому бренду, і вдягнула сукню від FROLOV.
Попри тендітну сукню з нотками вікторіанського стилю, Даніель сфокусувалась на звабленні — червоні губи та високий виріз для ніжки не залишили байдужими фотографів.
Також президентка World Anti-aging Association Сільва Даян обрала білосніжне вбрання від Valery Kovalska. Вона вдягнула максіспідницю та корсет з напівпрозорим рукавом та об`ємною деталлю у вигляді квітки на плечі.
Нагадаємо, Сільва Даян також вражала образом від Андре Тана на червоному хіднику. Також Jerry Heil епатувала у чорній сукні на кінофестивалі у Каннах.
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