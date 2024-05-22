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Українські бренди підкорили Каннський кінофестиваль — три ефектні образи зірок

22 травня 2024 23:34
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Які українські бренди обрали зірки для Каннського кінофестивалю — фото
Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Закордонні зірки все частіше обирають українські бренди для червоних хідників. Цьогоріч на Каннському кінофестивалі засяяли сукні від FROLOV, Milla Nova та Valery Kovalska.

Редакція Новини.LIVE зібрала образи. 

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Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне обрала для себе розкішну сукню від Milla Nova. Білосніжний бант на спині ефектно підкреслив її струнку фігуру і став родзинкою образу.

Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne
Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne
Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne
Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Надала перевагу українським дизайнерам і зіркова візажистка Даніель Маркан. Вона вирішила відчути себе спокусницею Джей Ло, адже вона також надає перевагу цьому бренду, і вдягнула сукню від FROLOV.

Попри тендітну сукню з нотками вікторіанського стилю, Даніель сфокусувалась на звабленні — червоні губи та високий виріз для ніжки не залишили байдужими фотографів.

Зіркова візажистка Даніель Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan
Зіркова візажистка Даніель Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan
Зіркова візажистка Даніель Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan
Зіркова візажистка Даніель Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan

Також президентка World Anti-aging Association Сільва Даян обрала білосніжне вбрання від Valery Kovalska. Вона вдягнула максіспідницю та корсет з  напівпрозорим рукавом та об`ємною деталлю у вигляді квітки на плечі.

Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan
Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan
Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan
Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan

Нагадаємо, Сільва Даян також вражала образом від Андре Тана на червоному хіднику. Також Jerry Heil епатувала у чорній сукні на кінофестивалі у Каннах.

мода
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