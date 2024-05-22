Які українські бренди обрали зірки для Каннського кінофестивалю — фото

Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Закордонні зірки все частіше обирають українські бренди для червоних хідників. Цьогоріч на Каннському кінофестивалі засяяли сукні від FROLOV, Milla Nova та Valery Kovalska.

Редакція Новини.LIVE зібрала образи.

Читайте також:

Зірки в українських брендах на фестивалі у Каннах

Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне обрала для себе розкішну сукню від Milla Nova. Білосніжний бант на спині ефектно підкреслив її струнку фігуру і став родзинкою образу.

Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Фешн-інфлюенсерка Леоні Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Надала перевагу українським дизайнерам і зіркова візажистка Даніель Маркан. Вона вирішила відчути себе спокусницею Джей Ло, адже вона також надає перевагу цьому бренду, і вдягнула сукню від FROLOV.

Попри тендітну сукню з нотками вікторіанського стилю, Даніель сфокусувалась на звабленні — червоні губи та високий виріз для ніжки не залишили байдужими фотографів.

Зіркова візажистка Даніель Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan

Зіркова візажистка Даніель Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan

Також президентка World Anti-aging Association Сільва Даян обрала білосніжне вбрання від Valery Kovalska. Вона вдягнула максіспідницю та корсет з напівпрозорим рукавом та об`ємною деталлю у вигляді квітки на плечі.

Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan

Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan

Нагадаємо, Сільва Даян також вражала образом від Андре Тана на червоному хіднику. Також Jerry Heil епатувала у чорній сукні на кінофестивалі у Каннах.