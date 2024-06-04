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Бренд Dior презентував розкішну колекцію зірковим гостям у старовинному замку

4 червня 2024 12:50
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бренд Dior презентував розкішну колекцію зірковим гостям у старовинному замку
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Шотландії відбувся показ нової круїзної колекції модного будинку Dior. Шоу, що проходило в історичних садах замку Драммод, відвідали Аня Тейлор-Джой, Розамунд Пайк, Мейсі Вільямс, Джері Холлівелл та багато інших.

Про це пише Daily Mail.

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Цей показ став першим випадком, коли модний дім Dior представив круїзну колекцію в історичному місці Шотландії, поєднуючи моду та мистецтво на тлі садів замку епохи Ренесансу. Вибір локації є пошаною спадщині Крістіана Діора, оскільки сам модельєр шукав натхнення у Шотландії при створенні своєї дебютної колекції в 1947 році, а також проводив у місцевих готелях виїзні покази в середині 1950-х років.

 

Акторка Мейсі Вільямс на показі бренду Dior. Фото: Reuters
Акторка Мейсі Вільямс на показі бренду Dior. Фото: Reuters

 

Акторка Розамунд Пайк на показі бренду Dior. Фото: Reuters
Акторка Розамунд Пайк на показі бренду Dior. Фото: Reuters

 

Співачка Джеррі Голлівел на показі бренду Dior. Фото: Reuters
Співачка Джеррі Голлівел на показі бренду Dior. Фото: Reuters

 

Акторка Аня Тейлор-Джой на показі бренду Dior. Фото: Reuters
Акторка Аня Тейлор-Джой на показі бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior.
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Нова колекція бренду Dior
Нова колекція бренду Dior. Фото: Reuters

 

Креативний директор бренду Марія Грація К'юрі продовжила традицію інтегрувати місцеву культуру та ремесло у свої круїзні колекції. При створенні колекції Марія Грація надихалася Марією Стюарт, що правила в Шотландії в XVI столітті і страченої за наказом Єлизавети I. Стюарт займалася вишивкою, особливо перед винесенням вироку, що К'юрі відобразила спідниці і сукні. В основу колекції лягли: традиційна шотландська клітинка в різних відтінках, аксесуари зі шкіри, об'ємні накидки-пончо, рукави та спідниці-волани, панк-естетика з грубими чоботями, чокерами на шиї та жакетами, а також "місцеві" матеріали кашемір, твід та тартан. Критики відзначили, що нова колекція Dior, після низки менш вдалих сезонів, вийшла гідною, цікавою та живою.

Нагадаємо, співачка Ріанна знялась у рекламі нової колекції спіднього. А раніше вагітна модель Гейлі Бібер стала обличчям колекції люксового бренду. 

Шотландія
Аня Тейлор-Джой
мода
мода-2024

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