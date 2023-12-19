Эксподруга Мэттью Перри призывает расследовать причину его смерти

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Бывшая девушка Мэттью Перри призвала врачей провести расследование после того, как было подтверждено, что кетамин вызвал его смерть. Перри был обнаружен лицом вниз в гидромассажной ванне своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября.

Об этом пишет Daily Mail.

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На днях было обнародовано заключение судебно-медицинской экспертизы, которое показало, что Перри умер от "острого влияния кетамина" и утопления — при этом актер имел такое же количество кетамина в организме, как у пациента больницы под общим наркозом. Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии. Но его последняя сессия прошла за полторы недели до его смерти, то есть это не было непосредственной причиной его смерти.

Кейти Эдвардс, встречавшаяся с актером в 2006 году и работавшая с ним в 2011 году на пике его наркозависимости. Фото: John Chapple for DailyMail.com

Кейти Эдвардс, встречавшаяся с ним в 2006 году и работавшая его помощницей в 2011 году на пике его наркозависимости, сказала, что у нее было много вопросов без ответов. Эдвардс, ранее покупавшая для Перри лекарства, сказала, что она не верила, что он купил кетамин на улице, и сказала, что его врачи должны прояснить это.

Судмедэксперт сообщил, что Перри был трезв в течение 19 месяцев, и в его организме не было следов героина, кокаина, метамфетамина или фентанила.

Эдвардс сказала, что она чувствовала, что лечение кетамином подтолкнуло бы его к употреблению наркотиков вне кабинета врача.

"Это, наверное, стало для него ступенькой, чтобы вернуться к употреблению наркотиков. Я считаю, что врачи, работавшие с Мэттью, должны провести расследование. Я почти уверена, что он обратился бы к врачу. Очень трудно достать кетамин на улице, но его очень легко получить врачу или медсестре", — говорит женщина.

Эдвардс сказала, что ее не удивило то, что его нашли мертвым в джакузи, потому что он часто принимал наркотики, а затем шел в воду.

"Я не была удивлена, когда заключение судебно-медицинского эксперта обнародовали. Я уже знала, что это такое, поэтому меня это не шокировало. Меня там не было, поэтому я точно не знаю, что случилось, но я знаю Мэттью как человека и друга, и я знаю закономерности, которые привели к этому. Последние пару недель своей жизни он выглядел не так", — рассказала Эдвардс.

Она сказала, что его последняя публикация в Instagram, где он находится в гидромассажной ванне, является признаком того, что он снова употреблял наркотики.

Напомним, Дженнифер Энистон рассказала о последнем разговоре с Мэттью Перри.

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