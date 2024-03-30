Фіктивний коханець Олі Полякової зізнався, що набрехав про їхній роман

Українська співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Блогер та ексучасник шоу "Мастер Шеф" Владислав Міцкевич нещодавно заявив про свій роман зі співачкою Олею Поляковою. Він навіть показав фото з поцілунками, втім раптово спростував свої слова.

Про це він заявив в своєму Instagram.

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Блогер Владислав Міцкевич зізнався, що набрехав про роман з відомою співачкою Олею Поляковою. Вчора, 29 березня, він випив 2 пляшки віскі і був у стані алкогольного оп'яніння. До того ж, він приймає тривалий час антидепресанти, які категорично не можна змішувати з алкоголем.

Блогер Владислав Міцкевич. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

За словами блогера, він був не при собі. Втім, хотів помститися Олі Поляковій за їхній давній конфлікт через гроші.

"Я просто в шоці. Відверто вибачаюся. Одразу скажу, що вже тривалий час приймаю антидепресанти. Я вчора вирішив трішечки поєднати їх з алкоголем, двома пляшечками віскі. У мене зірвало дах. Наговорив просто к*нч*н*го наклепу та брехні. Чому? Тому що ми з Олею тривалий час співпрацювали і у нас був конфлікт, жорсткий, на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільної мови. Розсварилися. І я вирішив просто наверзти жахливої нісенітниці", — зізнався блогер.

Блогер Владислав Міцкевич цілує Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Владислав перепросив у сторіз перед самою співачкою і її родиною. Він не розумів серйозності наслідків і тому не знає, як йому бути далі.

"Я вибачаюсь, не поширюйте всю цю хр*нь. Хочу перепросити в першу чергу Олю та всю її родину. А також свою дівчину, сподіваюсь, що не колишню. Я просто не розумію, що я цим хотів добитися: чи хайпанути, чи посваритися й зробити проблеми для Олі, не розумію. Тому перепрошую, я видаляю Instagram", — додав Міцкевич, але досі акаунт не видалив.

Блогер Владислав Міцкевич цілує Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Однак, блогер не пояснив, чому на світлинах неодноразово цілується з Олею Поляковою і не заперечив, що це дійсно вона.

Нагадаємо, що співачка 19 років у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Подружжя спільно виховує двох дітей — 12-річну Алісу та 19-річну Марію. Полякова скандал досі не коментує.

Блогер Владислав Міцкевич та Оля Полякова. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

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