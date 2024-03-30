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Экс-участник МастерШеф слил фото поцелуев с Поляковой, а затем извинился за клевету

30 марта 2024 22:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Фиктивный любовник Оли Поляковой признался, что наврал об их романе
Украинская певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Блогер и экс-участник шоу "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич недавно заявил о своем романе с певицей Олей Поляковой. Он даже показал фото с поцелуями, но внезапно опроверг свои слова.

Об этом он заявил в своем Instagram.

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Блогер Владислав Мицкевич признался, что наврал о романе с известной певицей Олей Поляковой. Вчера, 29 марта, он выпил 2 бутылки виски и находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, он уже долго принимает антидепрессанты, которые категорически нельзя смешивать с алкоголем.

Эксучастник МастерШеф слил фото поцелуев с Поляковой, а затем извинился за клевету - фото 1
Блогер Владислав Мицкевич. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

По словам блогера, он был не при себе — хотел отомстить Оле Поляковой за их давний конфликт из-за денег.

"Я просто в шоке. Откровенно извиняюсь. Сразу скажу, что уже долгое время принимаю антидепрессанты. Я вчера решил немного соединить их с алкоголем, двумя бутылками виски. У меня сорвало крышу. Наговорил просто к*нч*н*го клеветы и лжи. Почему? Потому что мы с Олей долгое время сотрудничали и у нас был конфликт, жесткий, на финансовой основе, в котором мы не нашли общего языка. Рассорились", — рассказал Владислав.

Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Владислав извинился перед самой певицей и ее семьей. Он не понимал серьезности последствий и потому не знает, как ему быть дальше.

"Я извиняюсь, не распространяйте всю эту хр*нь. Хочу извиниться в первую очередь перед Олей и всей ее семьей. А также перед своей девушкой, надеюсь, что не бывшей. Я просто не понимаю, что я этим хотел добиться: хайпануть или поссориться и сделать проблемы для Оли, не понимаю. Поэтому извиняюсь, я удаляю Instagram" , — добавил Мицкевич, но до сих пор аккаунт не удалил.

Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Однако блогер не объяснил, почему на фотографиях неоднократно целуется с Олей Поляковой и не возразил, что это действительно она.

Напомним, что певица 19 лет в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Супруги совместно воспитывают двоих детей — 12-летнюю Алису и 19-летнюю Марию. Полякова скандал пока не комментирует.

Блогер Владислав Мицкевич целует Олю Полякову. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/
Блогер Владислав Мицкевич и Оля Полякова. Фото: instagram.com/mitskevychvlad/

Ранее мы писали об актере Томе Крузе, который покинул свою девушку-россиянку из-за ее сумасшедшего бывшего. Также певица-предательница Таисия Повалий украла наряды у дизайнера Андре Тана.

скандал
брак
Оля Полякова
роман
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поцелуи

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