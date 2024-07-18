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Ексведучий шоу "Кохання на виживання" розповів про недоліки у стосунках

18 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Ведучий Фіма Константиновський після розлучення пояснив, як сказати партнеру про його недоліки
Фіма Константиновський на інтерв'ю у Маші Єфросініної. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український телеведучий, колишній учасник шоу "Ліга сміху" і ексведучий програми "Кохання на виживання" Фіма Константиновський дав інтерв’ю Маші Єфросініній. Ведучий розважального шоу "Поле" розповів, як правильно сказати коханій людині про її недоліки.

Інтерв’ю з Фімою Константиновським в подкасті "Квиток на Марс" Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Фіма Константиновський про недоліки коханих

Відомий український ведучий наголосив, що в парі закохані повинні говорити один одному про якісь недоліки. Також Фіма впевнений, що дуже часто чоловіки забувають про себе дбати в плані зовнішності, і зізнався, що він це робить інколи виключно напередодні якихось зйомок.

"Всі чоловіки — різні, але якщо ти не можеш хоча б щось сказати своєму чоловіку — це дивно. Якщо у твого чоловіка є животик, ти кажеш: "Ти себе запустив". У мене буває таке, що коли є зйомки, я про себе думаю. Я вважаю, що чоловіча краса — це те, про що дуже часто забувають чоловіки", — заявив Фіма Константиновський.

Интервью Маши Ефросининой и Фимы Константиновского
Інтерв'ю Маші Єфросініної і Фіми Константиновського. Фото: скриншот з YouTube

Також ведучий додав, що він є прямолінійною людиною і вважає, що треба говорити про якісь труднощі в стосунках. Хоча він сам інколи не говорив про те, що йому щось не подобається в жінці. До того ж, Фіма Константиновський додав, що він краще пожартує, ніж говоритиме про щось серйозне.

"Мені наср*ти, я за прямолінійність Якщо у стосунках щось не так, треба про це говорити. Зараз це теорія, а на практиці я не про все казав, що щось не подобається. У мене захисна реакція — це гумор, я можу пожартувати, ніж щось серйозно сказати, інколи це гірше. Сказати про це, що тобі щось не подобається, — це нормально", — також наголосив телеведучий.

Нова кохана Фіми Константиновського

Відомо, що телеведучий не живе зі своєю коханою Владою ще з 2021 року, але офіційне розлучення їм вдалося отримати лише нещодавно.

Фима Константиновский со своей бывшей Владой
Фіма Константиновський зі своєю колишньою Владою. Фото: Instagram Фіми Константиновського 

Вже майже рік він живе з новою обраницею на ім’я Ліза, яка, за його ж словами, дуже його змінила.

"Війна жодним чином не змінила нас, тому що ми з Лізою разом близько року. Думаю, вона змінила мене у плані стосунків. Мені здається, я став добрішим, ніжнішим та романтичнішим", — зізнався Фіма Константиновський. 

Фима Константиновский со своей новой избранницей Лизой
Фіма Константиновський зі своєю новою обраницею Лізою. Фото: Instagram Фіми Константиновського 

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Фіма Константиновський зізнався, чому не йде на фронт. 

Раніше ми розповідали про те, що український ведучий Григорій Решетнік зізнався, чи піде він на фронт. 

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Фіма Константиновський чесно розповів про стан здоров’я пораненого Віктора Розового.

Маша Єфросініна шоу-бізнес українські зірки Фіма Константиновський

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