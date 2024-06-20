Фіма Константиновський висловився про те, як зараз себе почуває його колега Віктор Розовий

Комік та шоумен Фіма Константиновський. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український комік, ведучий та зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський прокоментував стан свого колеги та друга Віктора Розового, який був важко поранений під час виконання бойового завдання. Актор поділився подробицями свого нещодавнього візиту до нього у лікарню.

Про це він розповів в YouTube-проєкті ТСН "Наодинці".

Читайте також:

Фіма Константиновський про свого друга Віктора Розового

Ведучий зізнався, що часто навідується в лікарню до свого друга та колеги по сцені шоу "Ліга сміху" Віктора Розового. Він пояснив, що захисник зараз проходить реабілітацію і про це не можна розповідати.

Константиновський пригадав фото, яким комік поділився із підписниками. На ньому Розовий прогулюється парком із дружиною та песиком, сидячи в інвалідному візку. Він налякав шанувальників надмірною худорлявістю.

Комік Віктор Розовий разом з дружиною Ольгою та песиком Русланом. Фото: інстаграм Віктора

Фіма зізнався, що бачив свого колегу і в набагато гіршому стані. Артист додав, що пишається його рішення захищати країну.

"Я з ним говорив. Ми з ним неодноразово бачилися. Я їжджу до нього. Не можу нічого про нього розказувати. Вітя проходить реабілітацію. Це не знімається, бо це не для цього. Вітя воїн і молодець. Він дуже вимогливий до себе. Йому було важко", — поділився Константиновський.

Раніше ми писали про те, як новий "Холостяк" Олександр Терен втратив кінцівки на фронті. А також комік та військовий Віктор Розовий вперше після поранення показався на інвалідному візку.