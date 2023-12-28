Зірка "Ліги сміху" зізнався, чому не йде на війну

Сергій Лиховида і Фіма Константиновський. Фото: стоп-кадр інтерв'ю "Розмова"

Відомий український шоумен Фіма Константиновський розповів, що заважає йому піти і захищати Україну. Зірка вибирає залишатися в тилу.

Телеведучий поділився думками в інтерв'ю "Розмова".

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Відомий український гуморист і телеведучий Фіма Константиновський розповів Сергію Лиховиді, що його зупиняє від військової служби.

Шоумен зізнався, що йому страшно. Він намагається робити по-максимуму, що від нього залежить у тилу, щоб не відчувати постійний сором.

"Я, наприклад, не на фронті, бо мені дуже страшно. Я розумію, тим, хто там, теж страшно. Коли пишуть "а чого не на фронті?"… Я намагаюся робити стільки, щоб мені було не соромно перед тими, хто зараз на фронті. Допомагати, наскільки я можу", — заявив Константиновський.

Фіма Константиновський. Фото: стоп-кадр інтерв'ю "Розмова"

Гуморист переконаний, що кожен має в тилу робити все, щоб пришвидшити перемогу. Цим він і займається.

"Просто кожен має розуміти, що, коли він боягуз, як я, не готовий піти на фронт, не готовий ризикувати життям, тоді ти мусиш… Ти 100% не зробиш навіть подібного тут у тилу, бо ти щонайменше тут не втратиш своє життя, але ти мусиш максимально наблизитися до того, наскільки ти можеш бути корисним. Зараз бути корисним — це топмета будь-якої людини", – підсумував Константиновський.

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