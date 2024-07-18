Ведущий Фима Константиновский после развода объяснил, как сказать партнеру о его недостатках

Экс-ведущий шоу "Кохання на виживання" рассказал о недостатках в отношениях
Украинский телеведущий, бывший участник шоу "Лига смеха" и экс-ведущий программы "Кохання на виживання" Фима Константиновский дал интервью Маше Ефросининой. Ведущий развлекательного шоу "Поле" рассказал, как правильно сказать любимому человеку о его недостатках.
Интервью с Фимой Константиновским в подкасте "Квиток на Марс" Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.
Фима Константиновский о недостатках любимых
Известный украинский ведущий подчеркнул, что в паре влюбленные должны говорить друг другу о каких-либо недостатках. Также Фима уверен, что очень часто мужчины забывают о себе заботиться о внешности, и признался, что он это делает иногда исключительно накануне каких-то съемок.
"Все мужчины — разные, но если ты не можешь хотя бы что-то сказать своему мужчине — это странно. Если у твоего мужчины есть животик, ты говоришь: "Ты себя запустил". У меня бывает такое, что когда есть съемки, я о себя думаю. Я считаю, что мужская красота — это то, о чем очень часто забывают мужчины", — заявил Фима Константиновский.
Также ведущий добавил, что он — прямолинейный человек и считает, что надо говорить о каких-то трудностях в отношениях. Хотя сам он иногда не говорил о том, что ему что-то не нравится в женщине. К тому же, Фима Константиновский добавил, что он лучше пошутит, чем будет говорить о чем-то серьезном.
"Мне наср*ть, я за прямолинейность Если в отношениях что-то не так, надо об этом говорить. Сейчас это теория, а на практике я не обо всем говорил, что что-то не нравится. У меня защитная реакция — это юмор, я могу пошутить, чем что-то серьезно сказать, иногда это хуже. Сказать о том, что тебе что-то не нравится, — это нормально", — также подчеркнул телеведущий.
Новая возлюбленная Фимы Константиновского
Известно, что телеведущий не живет со своей любимой Владой еще с 2021 года, но официальный развод им удалось получить только недавно.
Уже почти год он живет с новой избранницей по имени Лиза, которая, по его словам, очень его изменила.
"Война никоим образом не изменила нас, потому что мы с Лизой вместе около года. Думаю, она изменила меня в плане отношений. Мне кажется, я стал добрее, нежнее и романтичнее", — признался Фима Константиновский.
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