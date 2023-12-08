EL Кравчук презентував першу у своїй кар'єрі різдвяну пісню
Співак EL Кравчук і записав свою першу, за 30 років кар'єри, різдвяну пісню. Перша версія пісні була створена ще у 2017 році й звучала у стилі pop-funk, однак тоді так і не була видана офіційно, артист разом із командою та DJ з Норвегії вирішили створити нову танцювальну версію пісні.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.
EL Кравчук заспівав нову пісню від автора своїх хітів
Автором віршів для пісні виступив поет Костянтин Гнатенко, який у 90-х роках написав вірші для таких хітів EL Кравчука, як "Доля" та "Вогонь", а мелодію створив композитор Майкл Некрасов.
"Різдвяний рай — це мій подарунок всім слухачам, тому що найкращий презент від артиста - це гарна пісня, яка повинна дарувати відчуття тепла, обіймів та гарного настрою", — зазначив співак.
Артист разом із поетом-піснярем Борисом Гриньовим вже готує кілька музичних новинок на початок 2024 року, зокрема переосмислення хіта "Голлівуд".
"Ми всі в душі діти, і всі хочемо дива та перемоги. Тож нехай наша загальна та особиста перемога настане якомога швидше - це моє новорічне бажання", — підсумував EL Кравчук.
Нагадаємо, Mari Cheba презентувала пісню-молитву на День ЗСУ.
Раніше Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт.
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