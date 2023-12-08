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EL Кравчук презентував першу у своїй кар'єрі різдвяну пісню

8 грудня 2023 12:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
EL Кравчук презентував першу у своїй кар'єрі різдвяну пісню
Співак EL Кравчук. Фото: менеджмент артиста
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співак EL Кравчук і записав свою першу, за 30 років кар'єри, різдвяну пісню. Перша версія пісні була створена ще у 2017 році й звучала у стилі pop-funk, однак тоді так і не була видана офіційно, артист разом із командою та DJ з Норвегії вирішили створити нову танцювальну версію пісні.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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Автором віршів для пісні виступив поет Костянтин Гнатенко, який у 90-х роках написав вірші для таких хітів EL Кравчука, як "Доля" та "Вогонь", а мелодію створив композитор Майкл Некрасов.

 

"Різдвяний рай — це мій подарунок всім слухачам, тому що найкращий презент від артиста - це гарна пісня, яка повинна дарувати відчуття тепла, обіймів та гарного настрою", — зазначив співак.

Артист разом із поетом-піснярем Борисом Гриньовим вже готує кілька музичних новинок на початок 2024 року, зокрема переосмислення хіта "Голлівуд".

"Ми всі в душі діти, і всі хочемо дива та перемоги. Тож нехай наша загальна та особиста перемога настане якомога швидше - це моє новорічне бажання", — підсумував EL Кравчук.

Нагадаємо, Mari Cheba презентувала пісню-молитву на День ЗСУ.

Раніше Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт.

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