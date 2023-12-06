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Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт

6 грудня 2023 12:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала ліричний хіт
Співачка Наталія Могилевська. Фото: менеджмент артистки
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Наталія Могилевська напередодні Різдва презентувала нову музичну роботу "Давай зустрінемо Різдво вдома". Кліп вийшов душевним і передає святкову атмосферу у колі найрідніших.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Співачка зазначила, що, на жаль, вона, як і мільйони українців, не зможе зустріти свято усією своєю родиною, але вона знає точно, що це найбільша мрія кожного.

 

"У мене сьогодні свято — новорічна прем'єра пісні. Не дивуйтесь, що святковий настрій перетинається трохи ліричним куплетом. Сьогоднішнє свято має присмак величезного суму і переживань. Але навіть у такий жахливий і сумний час можна знайти в своєму серці місце для тепла, віри, любові, сімейних цінностей і теплих спогадів із дитинства. Бажаю всім щасливого Різдва і Нового року!" — зазначає Наталія Могилевська.

Прихильники артистки були в захваті від пісні і не шкодували компліментів:

"Дякую, так тепло від цієї пісні".

"Яка чарівна пісня та неймовірно гарний кліп!"

"Як я чекала саме цю прем'єру. ️Така новорічна сімейна атмосфера вирує у кліпі, одразу згадуються моменти святкувань з родиною", — коментують нову роботу Могилевської фоловери.

Нагадаємо, співак YAKTAK у новому кліпі вперше показав своїх батьків.

Раніше Оля Полякова представила новий українськомовний трек "Вишні".

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