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EL Кравчук представил первую в своей карьере рождественскую песню

8 декабря 2023 12:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
EL Кравчук представил первую в своей карьере рождественскую песню
Певец EL Кравчук. Фото: менеджмент артиста
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певец EL Кравчук и записал свою первую, за 30 лет карьеры, рождественскую песню. Первая версия песни была создана еще в 2017 году и звучала в стиле pop-funk, однако тогда так и не была издана официально, артист вместе с командой и DJ из Норвегии решили создать новую танцевальную версию песни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Автором стихов для песни выступил поэт Константин Гнатенко, в 1990-х годах написавший стихи для таких хитов EL Кравчука, как "Доля" и "Вогонь", а мелодию создал композитор Майкл Некрасов.

 

"Рождественский рай — это мой подарок всем слушателям, потому что лучший презент от артиста — это хорошая песня, которая должна дарить ощущение тепла, объятий и хорошего настроения", — отметил певец.

Артист вместе с поэтом-песенником Борисом Гриневым уже готовит несколько музыкальных новинок к началу 2024 года, в частности переосмысление хита "Голливуд".

"Мы все в душе дети, и все хотим чуда и победы. Так что пусть наша общая и личная победа настанет как можно скорее — это мое новогоднее желание", — подытожил EL Кравчук.

Напомним, Mari Cheba представила песню-молитву на День ВСУ.

Ранее Наталья Могилевская в канун Рождества презентовала лирический хит.

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