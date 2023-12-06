В окопах атеїстів не буває — Mari Cheba презентувала пісню-молитву на День ЗСУ

Співачка Mari Cheba. Фото: менеджмент артистки.

Українська співачка та волонтерка Mari Cheba до Дня Збройних Сил України презентує пісню. Композиція стала переосмисленням досвіду першої поїздки на Донецький напрямок.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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Саунд продюсером та композитором пісні в жанрі neoclassical pop став Юрій Хусточка, який разом зі співачкою волонтерить для Збройних Сил України. Одночасно з прем’єрою пісні відбувся реліз відео роботи на офіційному YouTube-каналі Mari Cheba, де співачка приміряє на себе доволі яскравий образ.

"Серафим" — це народна молитва про Богородицю, захисницю козаків. Як тоді, вони щиро вірили, що саме вона захищала їх на полі бою, так і сьогодні, на фронті самі військові кажуть: "у окопах атеїстів не буває". Вперше, з початку повномасштабного вторгнення, я поїхала на Донецький напрямок навесні 2023 року з виступом для бійців, як волонтерка. І цей досвід дуже вразив мене. Війна найстрашніше, що може статись для людства. Коли ти знаходишся на передовій, підсилюється ця глибока вдячність нашим захисникам і захисницям за щоденну титанічну службу. Мені хотілось викласти ці емоції у музику і знайти символ, який би підтримував військових дух та об’єднував суспільство у такий важкий час", — ділиться Mari Cheba.

Співачка зізнається, що після приїзду з передової, вперше сіла заспівати цю пісню для самої себе, з метою пошуку сенсу життя і смерті під час реальності війни. Біблія говорить про те, що війни були завжди і такі почуття виникали вже тоді у людей тисячі років тому. І саме віра у вище дає людям надію на перемогу, надію на справедливість та мету побороти ворога.

"Я асоціюю цей трек з маршем перемоги, який здатен налаштовувати наших захисників перед боєм. Поки ми віримо у світлу сторону і допомогу Всевишніх, ми віримо у Перемогу. Ми вже перемогли на Небесах, адже до цього шляху нас ведуть крізь тисячоліття. Сміливо приймаючи реальність війни, військові перемагають ворога, бо вони борються за майбутнє всіх українців. Вони не бояться віддати життя за це, бо знають за що ми стоїмо", — додає співачка.

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