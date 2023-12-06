Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В окопах атеїстів не буває — Mari Cheba презентувала пісню-молитву на День ЗСУ arrow

В окопах атеїстів не буває — Mari Cheba презентувала пісню-молитву на День ЗСУ

6 грудня 2023 15:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В окопах атеїстів не буває — Mari Cheba презентувала пісню-молитву на День ЗСУ
Співачка Mari Cheba. Фото: менеджмент артистки.
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Українська співачка та волонтерка Mari Cheba до Дня Збройних Сил України презентує пісню. Композиція стала переосмисленням досвіду першої поїздки на Донецький напрямок.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

Читайте також:

Mari Cheba переосмислила молитву Богородиці

Саунд продюсером та композитором пісні в жанрі neoclassical pop став Юрій Хусточка, який разом зі співачкою волонтерить для Збройних Сил України. Одночасно з прем’єрою пісні відбувся реліз відео роботи на офіційному YouTube-каналі Mari Cheba, де співачка приміряє на себе доволі яскравий образ.

 

"Серафим" — це народна молитва про Богородицю, захисницю козаків. Як тоді, вони щиро вірили, що саме вона захищала їх на полі бою, так і сьогодні, на фронті самі військові кажуть: "у окопах атеїстів не буває". Вперше, з початку повномасштабного вторгнення, я поїхала на Донецький напрямок навесні 2023 року з виступом для бійців, як волонтерка. І цей досвід дуже вразив мене. Війна найстрашніше, що може статись для людства. Коли ти знаходишся на передовій, підсилюється ця глибока вдячність нашим захисникам і захисницям за щоденну титанічну службу. Мені хотілось викласти ці емоції у музику і знайти символ, який би підтримував військових дух та об’єднував суспільство у такий важкий час", — ділиться Mari Cheba.

Співачка зізнається, що після приїзду з передової, вперше сіла заспівати цю пісню для самої себе, з метою пошуку сенсу життя і смерті під час реальності війни. Біблія говорить про те, що війни були завжди і такі почуття виникали вже тоді у людей тисячі років тому. І саме віра у вище дає людям надію на перемогу, надію на справедливість та мету побороти ворога.

"Я асоціюю цей трек з маршем перемоги, який здатен налаштовувати наших захисників перед боєм. Поки ми віримо у світлу сторону і допомогу Всевишніх, ми віримо у Перемогу. Ми вже перемогли на Небесах, адже до цього шляху нас ведуть крізь тисячоліття. Сміливо приймаючи реальність війни, військові перемагають ворога, бо вони борються за майбутнє всіх українців. Вони не бояться віддати життя за це, бо знають за що ми стоїмо", — додає співачка.

Нагадаємо, Потап, Дядя Вадя та NAPILNIK випустили трек-подяку до Дня ЗСУ.

Ранше Оля Полякова представила новий українськомовний трек "Вишні".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі