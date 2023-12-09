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Будьте сміливими: Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік

9 грудня 2023 12:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Будьте сміливими: Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо новорічного вбрання. 2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює вдачу, і, щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах.

Про це дизайнер розповів у своїй соціальній мережі.

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Андре Тан рекомендує додати до образу пір'я та паєтки

На думку дизайнера, варто звернути увагу на чорний колір — це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію. Також він рекомендує додати наступних барв:

 

Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

• Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.

• Зелений — колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).

• Золотий — колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити в своє життя достаток і благополуччя, але я все ж таки рекомендую використовувати його акцентно!

Пірʼя:

Це один з улюблених елементів дракона. І моя особиста любов, вона надає будь-якому образу розкіш і статусність.

Блиск і паєтки:

Вони нагадують драконячу луску, а значить точно не залишать їх володаря байдужим, плюс, звичайно ж, це дуже святково та яскраво — те, що потрібно для яскравого святкування!

Оксамит, шовк, атлас та парча

Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері образом. Тому, щоб задобрити символ року, раджу зупинитися на дорогих та ефектних тканинах.

 

Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Яскраві аксесуари

Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари — каблучки, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить вдачу на ваш бык. Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше.

"Пам'ятайте, одяг розкриває нас і дарує нам потрібні відчуття!" — переконаний Андре Тан.

Нагадаємо, Андре Тан представив "містичну" колекцію за мотивами роману Хемінгуея.

Раніше Андре Тан дав поради українцям.

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