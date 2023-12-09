Будьте сміливими: Андре Тан розповів, у яких кольорах краще зустріти 2024 рік
Дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо новорічного вбрання. 2024 рік буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона. Він уособлює вдачу, і, щоб залучити її, важливо обрати новорічне вбрання в відповідних відтінках та матеріалах.
Про це дизайнер розповів у своїй соціальній мережі.
Андре Тан рекомендує додати до образу пір'я та паєтки
На думку дизайнера, варто звернути увагу на чорний колір — це універсальний колір, який підійде до будь-якого образу та символізує силу, елегантність і містичну енергію. Також він рекомендує додати наступних барв:
• Червоний — символізує щастя, енергію, любов і удачу в китайській культурі.
• Зелений — колір миру, спокою і самого дракона (але є нюанс — народженим у рік Дракона не рекомендується одягати зелені речі).
• Золотий — колір багатства та процвітання. Одягайте його, якщо хочете залучити в своє життя достаток і благополуччя, але я все ж таки рекомендую використовувати його акцентно!
Пірʼя:
Це один з улюблених елементів дракона. І моя особиста любов, вона надає будь-якому образу розкіш і статусність.
Блиск і паєтки:
Вони нагадують драконячу луску, а значить точно не залишать їх володаря байдужим, плюс, звичайно ж, це дуже святково та яскраво — те, що потрібно для яскравого святкування!
Оксамит, шовк, атлас та парча
Зелений дракон дуже любить розкіш і пафос, і саме ці матеріали у нас асоціюються з таким лакшері образом. Тому, щоб задобрити символ року, раджу зупинитися на дорогих та ефектних тканинах.
Яскраві аксесуари
Обов'язково до образу додавайте яскраві аксесуари — каблучки, браслети, кольє. Нехай вони будуть масивними та помітними. Це приверне увагу дракона і схилить вдачу на ваш бык. Будьте сміливими у виборі образа цього року, проявіться так, як не робили цього раніше.
"Пам'ятайте, одяг розкриває нас і дарує нам потрібні відчуття!" — переконаний Андре Тан.
Нагадаємо, Андре Тан представив "містичну" колекцію за мотивами роману Хемінгуея.
Раніше Андре Тан дав поради українцям.
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