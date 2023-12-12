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Элегантная жена Джорджа Клуни ошеломила ярким платьем на красной дорожке

12 декабря 2023 14:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Элегантная жена Джорджа Клуни ошеломила ярким платьем на красной дорожке
Актер Джор Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Джордж и Амаль Клуни посетили премьерный показ фильма "Парни в лодке" в Лос-Анджелесе. На этот раз 45-летняя жена голливудского актера и режиссера, появившаяся на премьере в Лондоне в черном наряде, позировала фотографам в ярко-желтом платье.

Об этом пишет Daily Mail.

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Платье в пол на тонких бретельках с глубоким декольте Амаль сочетало с блестящими серебристыми каблуками и прямоугольным клатчем с золотым отливом. Завершали образ распущенные волосы и макияж в шоколадных тонах.

 

Актер Джор Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters
Актер Джор Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters

 

Актер Джор Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters
Актер Джор Клуни с женой Амаль. Фото: Reuters

Спортивная драма "Парни в лодке", снятая Джорджем Клуни, выйдет на экраны в начале следующего года. Фильм основан на одноименной книге Дэниела Джеймса Брауна 2013 года. Картина рассказывает историю команды Вашингтонского университета, представлявшую США на летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Главные роли в фильме сыграли Каллум Тернер, Джоэл Эдгертон и Джек Малхерн.

В ноябре Амаль Клуни попала в список самых влиятельных женщин года по версии издания BBC. В нем отмечены женщины, работающие с проблемой изменения климата или над мерами, которые помогут приспособиться к его последствиям.

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