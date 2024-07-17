Олена Зеленська приголомшила вольовими костюмами від українського бренду — фото

Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська завітала до США в елегантних костюмах. Для заходів та зустрічей з іноземцями вона обрала вольові образи.

Світлинами поділилась в Instagram.

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Перша леді для заходів в США обрала штанні костюми від українського бренду Article. Їхня вартість близько 25 тисяч гривень. На конференцію "Українсько-американське партнерство в освіті та науці: сильніше разом" Олена Зеленська вдягнула темно-синій костюм-трійку, який вона доповнила білою сорочкою та особливою брошкою.

Олена Зеленська обрала костюми від українського бренду. Фото: instagram/olenazelenska_official

Дружина президента полюбляє аксесуар "Полин, Євшан-Зілля", який створив відомий дизайнер Руслан Багінський, адже частенько вдягає його на важливі зустрічі. Символічно Євшан нагадує людині про її домівку.

Олена Зеленська вдягнула брошку від Руслана Багінського. Фото: instagram/olenazelenska_official

Для візиту в штат Юта Олена Зеленська обрала вже інший образ, втім залишилась вірна бренду Article. Вона вдягнула чорний штанний костюм з вовни та шовку. Особливим акцентом стала брошка у вигляді карти України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська приїхала в штат Юта. Фото: instagram/olenazelenska_official

Відомо, що стилісткою першої леді працює засновниця українського бренду Gunia Project Наталя Каменська. Вона вважає, що найголовніше в підборі одягу — це синергія та комфорт. Втім, все одно зберігає субординацію у стосунках з Оленою Зеленською.

Олена Зеленська вдягнула брошку у вигляді картографічного зображення України. Фото: instagram/olenazelenska_official

Нагадаємо, перша леді вдягнула вишукану вишиванку для вшанування пам'яті жертв Голодомору. Також медійний кухар Євген Клопотенко розсекретив улюблені страви Олени Зеленської.