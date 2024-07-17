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Елегантні костюми та вишукані брошки — образи Олени Зеленської під час поїздки в США

17 липня 2024 11:46
Антоніна Завадська - Редактор
Олена Зеленська приголомшила вольовими костюмами від українського бренду — фото
Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram/olenazelenska_official
Антоніна Завадська - Редактор

Олена Зеленська завітала до США в елегантних костюмах. Для заходів та зустрічей з іноземцями вона обрала вольові образи. 

Світлинами поділилась в Instagram.

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Перша леді для заходів в США обрала штанні костюми від українського бренду Article. Їхня вартість близько 25 тисяч гривень. На конференцію "Українсько-американське партнерство в освіті та науці: сильніше разом" Олена Зеленська вдягнула темно-синій костюм-трійку, який вона доповнила білою сорочкою та особливою брошкою.  

Олена Зеленська обрала костюми від українського бренду. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська обрала костюми від українського бренду. Фото: instagram/olenazelenska_official

Дружина президента полюбляє аксесуар "Полин, Євшан-Зілля", який створив відомий дизайнер Руслан Багінський, адже частенько вдягає його на важливі зустрічі. Символічно Євшан нагадує людині про її домівку. 

Олена Зеленська вдягнула брошку від Руслана Багінського. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська вдягнула брошку від Руслана Багінського. Фото: instagram/olenazelenska_official

Для візиту в штат Юта Олена Зеленська обрала вже інший образ, втім залишилась вірна бренду Article. Вона вдягнула чорний штанний костюм з вовни та шовку. Особливим акцентом стала брошка у вигляді карти України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська приїхала в штат Юта. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська приїхала в штат Юта. Фото: instagram/olenazelenska_official

Відомо, що стилісткою першої леді працює  засновниця українського бренду Gunia Project Наталя Каменська. Вона вважає, що найголовніше в підборі одягу — це синергія та комфорт. Втім, все одно зберігає субординацію у стосунках з Оленою Зеленською.

Олена Зеленська вдягнула брошку у вигляді картографічного зображення України. Фото: instagram/olenazelenska_official
Олена Зеленська вдягнула брошку у вигляді картографічного зображення України. Фото: instagram/olenazelenska_official

Нагадаємо, перша леді вдягнула вишукану вишиванку для вшанування пам'яті жертв Голодомору. Також медійний кухар Євген Клопотенко розсекретив улюблені страви Олени Зеленської. 

Володимир Зеленський США Олена Зеленська мода Україна одяг відомі бренди

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