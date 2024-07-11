Олена Зеленська вдягнула вишукану сорочку у Вашингтоні — фото

Олена Зеленська відвідала Вашингтон у вишиванці українського бренду
Перша леді України Олена Зеленська разом з президентом Володимиром Зеленським приїхали в США, щоб взяти участь у саміті НАТО. Вони побували на церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору. Для цієї події перша леді обрала символічне вбрання.
Світлини з події виклали в Instagram.
Олена Зеленська обрала для США чорно-білу вишиванку
Вона разом з чоловіком поклала квіти до меморіалу жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. Його створила архітекторка українського походження Лариса Курилас 2015 року поряд із будинком Конгресу.
"На ньому – колоски пшениці. Саме такої, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть", — написала перша леді.
Олена Зеленська була вбрана в красиву білу вишиванку, вишиту чорними нитками та з пишними руками. Це сорочка від українського бренду Gaptuvalnyа. Цей виріб коштуває 10 тисяч гривень. Однак, це не нове придбання Зеленської. Вона вже кілька разів з'являлась у такому образі.
Доповнила образ дружина президента чорною спідницею міді та чорними туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у низький хвіст і прикрасила вуха золотими сережками.
Натомість Володимир Зеленський не зраджує свій мілітарі стиль, який він носить від початку повномасштабного вторгнення. Президент вдягнув чорне поло, штани карго кольору хакі та бежеві кросівки.
Нагадаємо, український шеф-кухар Євген Клопотенко розсекретив, що полюбляє їсти Олена Зеленська. Також перша леді відверто розповідала, що допомагає їй продовжувати боротьбу та роботу.
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