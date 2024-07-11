Олена Зеленська вдягнула вишукану сорочку у Вашингтоні — фото

Перша леді Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський. Фото: instagram/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська разом з президентом Володимиром Зеленським приїхали в США, щоб взяти участь у саміті НАТО. Вони побували на церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору. Для цієї події перша леді обрала символічне вбрання.

Світлини з події виклали в Instagram.

Читайте також:

Олена Зеленська обрала для США чорно-білу вишиванку

Вона разом з чоловіком поклала квіти до меморіалу жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років. Його створила архітекторка українського походження Лариса Курилас 2015 року поряд із будинком Конгресу.

"На ньому – колоски пшениці. Саме такої, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть", — написала перша леді.

Олена Зеленська була вбрана в красиву білу вишиванку, вишиту чорними нитками та з пишними руками. Це сорочка від українського бренду Gaptuvalnyа. Цей виріб коштуває 10 тисяч гривень. Однак, це не нове придбання Зеленської. Вона вже кілька разів з'являлась у такому образі.

Сорочку, яку носить Олена Зеленська. Фото: Gaptuvalnyа

Доповнила образ дружина президента чорною спідницею міді та чорними туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у низький хвіст і прикрасила вуха золотими сережками.

Перша леді Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський вшанували жертв Голодомору. Фото: instagram/olenazelenska_official

Натомість Володимир Зеленський не зраджує свій мілітарі стиль, який він носить від початку повномасштабного вторгнення. Президент вдягнув чорне поло, штани карго кольору хакі та бежеві кросівки.

Нагадаємо, український шеф-кухар Євген Клопотенко розсекретив, що полюбляє їсти Олена Зеленська. Також перша леді відверто розповідала, що допомагає їй продовжувати боротьбу та роботу.